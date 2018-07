Com Militão, Aguirre esboça time do São Paulo para enfrentar o Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com a possibilidade de acertar a sua transferência para o Porto, o lateral direito titular do São Paulo, Éder Militão, treinou normalmente nesta terça-feira (24), no CT da Barra Funda.

O atleta participou de toda a atividade no gramado e foi chamado pelo técnico Diego Aguirre para integrar a equipe principal. Desta maneira, a tendência é que Militão seja utilizado na partida desta quinta-feira (26), em Porto Alegre, contra o Grêmio.

Com contrato até janeiro de 2019, Militão está livre para assinar o pré-contrato com qualquer clube sem que o São Paulo receba qualquer compensação financeira. No entanto, o Porto espera contar com o jogador já neste segundo semestre e, por isso, ofereceu € 4 milhões (R$ 17 milhões) ao clube tricolor para obter a liberação adiantada do atleta. Os paulistas fazem jogo duro e esperam uma proposta melhor.

Enquanto Militão integrou a equipe titular, Nene e Hudson estiveram ausentes. Por causa do desgaste nas últimas rodadas, os dois foram poupados na atividade e fizeram apenas trabalho físico no CT.

Ainda assim, a dupla não preocupa o treinador uruguaio. Quem também ficou fora da atividade foi o lateral esquerdo Edimar, que sofreu uma torção no tornozelo direito, mas deve ser relacionado para o confronto na capital gaúcha.

Desta maneira, o técnico Diego Aguirre esboçou o time titular no treino com: Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Liziero e Shaylon; Everton, Joao Rojas e Diego Souza.

Contra os gremistas, Luan e Shaylon devem dar lugar a Hudson e Nene, respectivamente.

Em relação ao último jogo, a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, o São Paulo deverá estar reforçado pelo atacante Everton, que cumpriu suspensão.