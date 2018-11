Com Mônica vestida de Thor, Maurício de Sousa posta homenagem a Stan Lee

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mauricio de Sousa, 83, criador da Turma da Mônica, postou no Twitter uma homenagem ao quadrinista Stan Lee, morto nesta segunda (12).

Na ilustração, Mônica se veste de Thor e Cascão se veste de Homem-Aranha, super-heróis criados pelo americano. Cebolinha usa uma roupa de Capitão América, que não foi criação de Stan Lee, mas o escritor ajudou a contar a história do herói.

"Tá ligado que vc é nosso Stan Lee né?", escreveu um usuário.

Stanley Martin Lieber tinha 95 anos, a causa da morte ainda não foi divulgada.

Nascido em Nova York, ambientou ali quase todos os super-heróis que criou. Há quem faça a piada que seus personagens já destruíram a cidade mais de uma centena de vezes em batalhas épicas para defender a Terra, como a mostrada na estreia da franquia "Os Vingadores", em 2012.

