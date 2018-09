Com Neymar e Mbappé nas tribunas, PSG goleia e segue 100% no Francês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco vitórias em cinco partidas. Mesmo desfalcado de dois de seus principais atacantes, o brasileiro Neymar e o francês Mbappé, o Paris Saint-Germain manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Francês ao bater o Saint-Etienne por 4 a 0 nesta sexta-feira (14), no Parque dos Príncipes.

Draxler, aos 22 min do primeiro tempo, Cavani, em cobrança de pênalti aos 4min da etapa final, Di María, aos 29min, e Diaby, aos 38min, carimbaram a vitória do PSG, líder da competição, com 15 pontos. O Saint-Etienne ocupa a 11ª colocação, com seis.

Enquanto Mbappé cumpria suspensão por ter sido expulso na rodada anterior, Neymar foi poupado pelo técnico alemão Thomas Tuchel por conta da participação em amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador durante as datas Fifa de setembro. Ambos assistiram à partida das tribunas do estádio.

Outro brasileiro que defendeu a seleção treinada por Tite no período, o zagueiro Marquinhos ficou como opção no banco de reservas. Na próxima terça (18), o PSG estreará na Liga dos Campeões da Europa, contra o Liverpool, na Inglaterra.

Aos 34min do segundo tempo, o zagueiro brasileiro Thiago Silva foi substituído por precaução após sentir dores. Kehrer entrou em seu lugar.

O próximo compromisso do Paris Saint-Germain pelo Francês será em 23 de setembro, diante do Rennes, fora de casa. No dia anterior, o Saint-Etienne receberá o Caen.

Na outra partida desta sexta pelo Francês, o Nice venceu o Rennes, em casa, por 2 a 1.