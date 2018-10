Com Neymar hostilizado, PSG vence clássico e segue 100% no Francês

Folhapress

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. A 11ª vitória veio neste domingo (28), por 2 a 0, em clássico contra o Olympique de Marselha, na casa do rival, o estádio Vélodrome. Mbappé —após sair do banco— e Draxler marcaram os gols.

A partida teve início com cenas nada incomuns. Em apenas dois minutos, Neymar levou duas faltas após tentar ir para cima da marcação. Depois, foi a vez de a torcida do Olympique perseguir o brasileiro. Em uma cobrança de escanteio, alguns objetos foram arremessados próximos a Neymar —inclusive uma garrafa.

Alguns seguranças precisaram ajudar. A cena se repetiu no segundo tempo, e Neymar reclamou com a arbitragem. Durante todo o jogo, o atacante foi bastante hostilizado pelos aficionados presentes no estádio. Vale destacar que, por medida de segurança, a torcida do PSG não pôde comparecer ao Vélodrome.

Agora, o PSG soma 33 pontos em 11 jogos, oito a mais que o vice-líder Lille. O Olympique estaciona nos 19 pontos e fica com a quinta posição do Francês.

O time de Neymar volta a campo na próxima sexta-feira (2) para encarar justamente o Lille. O jogo acontece na casa do PSG, o Parque dos Príncipes.