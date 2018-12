Com Neymar machucado, PSG empata com o Bordeaux e perde 100% no Francês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 15 rodadas, o PSG perdeu o 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Neste domingo (2), a equipe do técnico Thomas Tuchel teve dificuldades contra o Bordeaux e empatou por 2 a 2. O brasileiro Neymar, que marcou o primeiro gol do PSG, deixou a partida após sentir um desconforto.

Com um desconforto, Neymar deixou o campo para a entrada de Choupo-Moting, e foi direto para os vestiários. Com o resultado neste domingo, o PSG perdeu o 100% de aproveitamento no campeonato, mas segue na liderança do Francês com tranquilidade - 14 pontos de vantagem para o vice-líder Montpellier. Agora, a equipe soma 43 pontos, com 14 vitórias e um empate.

Após vitória no meio da semana sobre o Liverpool, o PSG volta suas atenções totalmente para o Campeonato Francês, com uma sequência de três jogos pela competição. O próximo desafio dos líderes é contra o Strasbourg, na quarta-feira (5), às 18h00 (de Brasília).

O técnico do PSG entrou em campo com uma formação diferente, com três zagueiros, e não conseguiu fazer com que seus jogadores assimilassem o novo modelo. Com isso, o PSG demorou a apresentar seu futebol, e ainda sofreu com o rápido ataque do Bordeaux, que marcou com Briand e Cornelius.

Voltando a atuar pelo Campeonato Francês, Neymar mostrou que é o dono do time. Quando o PSG não vinha bem, o brasileiro abriu o placar e deu tranquilidade ao clube da capital francesa - que não durou tanto. Com o tento, Neymar chegou aos 11 gols anotados no Francês - atrás apenas de Mbappé, com 12.

O bom momento vivido pelo PSG durou até o início do segundo tempo. Se impondo em campo, o Bordeaux utilizou a velocidade do seu ataque para atacar a atrapalhada e espaçada zaga parisiense. Jogando nas costas de Bernat, Karamoh fez boa jogada individual e cruzou para Briand balançar as redes.

Após a saída de Neymar, Mbappé assumiu a responsabilidade de carregar o PSG. E assim fez. Em rápido contra-ataque, os parisienses marcaram o segundo gol com o jovem francês batendo na saída do goleiro. Apesar da comemoração, Mbappé rapidamente colocou a mão no joelho e pediu para sair. Mas acabou voltando para a partida. Sem se entregar, o Bordeaux partiu para o ataque e ainda conseguiu o gol de empate, com Cornelius.