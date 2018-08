Com novela e a 'Dança dos Famosos', Pâmela Tomé se desdobra para dar conta das tarefas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se alguma palavra pode descrever Pâmela Tomé, ela é "movimento". A atriz gaúcha de 24 anos não para, seja profissionalmente, seja nas horas vagas. "Adoro me exercitar. Já praticava pilates e, neste ano, intensifiquei meus treinos de corrida", conta ela, que já participou de algumas provas de rua.

A correria segue no trabalho. Ela se desdobra entre as cenas finais da novela "Orgulho e Paixão" (Globo), em que interpreta a doce e romântica Jane, e a sua participação no quadro "Dança dos Famosos", do Domingão do Faustão.

"São duas atividades que exigem dedicação e tomam um bom tempo. Mas eu gosto de ambas, então, o esforço vale a pena." E vale mesmo: no time feminino da disputa, ela ganhou a nota mais alta na primeira rodada do programa dominical.

A dança, aliás, é uma arte nova para Pâmela. "É a primeira vez que dedico um tempo específico para ela. Não penso tanto na competição, mas, sim, em quanto eu me divirto." Os exercícios ajudam a gaúcha a manter a boa forma e a beleza nata, que a fez começar a carreira de modelo aos 13 anos.

Em 2014, fez curso de teatro. No mesmo ano, foi secretária do apresentador Roberto Justus, 63, na atração "Aprendiz Celebridades", da Record. "Foi curioso participar de um reality e não ser uma competidora. Sem contar que não corri o risco de ser demitida", brinca.

Em 2015, entrou na Globo, na novela "Malhação", e, no ano passado, fez participação na trama das seis "Sol Nascente".

Pâmela diz que os exercícios a ajudam em tudo. "Ainda tenho muito o que fazer, e a atividade física é fundamental para aguentar essa correria toda."