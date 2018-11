Com novela, filmes e livro em vista, Fabiana Karla diz que 2019 será "ano de colheitas"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabiana Karla, 42, que começou a gravar a próxima novela das 7 da Globo "Verão 90" no dia 1º de outubro, revelou que está empolgada com os projetos do próximo ano.

"Vai ser um ano de colheitas, para mim", contou a atriz ao F5 da Folha de S.Paulo. Agora com os cabelos mais claros, Karla se prepara para estrear na TV como uma personagem espiritualizada e que pode ser caracterizada como vidente, esposa de Alámo, interpretado por Marcos Veras em "Verão 90".

"É uma equipe dos sonhos, a que eu queria ter nesta volta para as novelas. Estou muito feliz com o personagem, o figurino, a caracterização e as autoras", disse.

Além da novela, a atriz estreará em dois filmes no próximo ano. O primeiro, "Uma Pitada de Sorte", no qual Karla é protagonista, estreia já em janeiro de 2019. O segundo, "Lucicreide Vai Pra Marte", conta com a atuação e produção da atriz, mas ainda não data de estreia definida.

Mesmo com a agenda cheia, Fabiana Karla afirma que dará continuidade a seu terceiro livro, e quem sabe lançá-lo ainda em 2019. "Mães com Açúcar" falará sobre receitas de avós, inspirado na relação da atriz com a comida e com a sua avó.

"Entrei no ramo da culinária [agora], mas sempre gostei de cozinhar. De comer, já é um fato", brinca. "Eu e minha avó fazíamos bolo de massa juntas e temos muitas histórias. [O livro] é uma homenagem sincera às comidas de casa de avó. É como uma máquina do tempo."