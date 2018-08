Com novo prazo, R$ 85,7 milhões esperam saques de paranaenses

Antonio Trajano

Trabalhadores com direito ao Abono Salarial do PIS/Pasep ano-base 2016 que não receberam o benefício têm nova oportunidade. No Paraná, 118.115 pessoas não sacaram o dinheiro. O prazo, que terminou em 29 de junho, foi reaberto em 26 de julho, e os trabalhadores terão até 30 de dezembro para retirar o dinheiro. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente a 2017 também começou a ser pago no dia 26 de julho.

O valor do Abono Salarial 2016 disponível para os paranaenses é o maior da região Sul e chega a R$ 85.761.202,05. Na região Sul, o benefício poderá ser retirado por mais de 318,1 mil trabalhadores, totalizando R$ 230.135.610,31. Até o dia 29 de junho, mais de 1,4 milhão de trabalhadores sacaram o benefício no Estado, totalizando mais de R$ 1,04 bilhão pagos.

Os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa. A consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet ou no telefone 0800-726 02 07. Para os servidores públicos, a referência é o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente, pela internet e pelo telefone 0800-729 00 01.