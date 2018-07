Com novos e velhos desfalques, Paraná Clube enfrenta o Vitória nesta quarta-feira

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube tem novos e velhos desfalques para a partida desta quarta-feira (dia 18), contra o Vitória, em Salvador (BA), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A competição retorna após um mês paralisada por causa da Copa do Mundo.

Os novos desfalques do time são o ponta Rodolfo, o meia Nadson e o zagueiro Cleber Reis. Destaque do Boa Esporte na Série B de 2017, Rodolfo estava jogando nos Emirados Árabes e foi contratado pelo Paraná durante a pausa para a Copa da Rússia. A documentação ainda não foi regularizada e ele não poderá enfrentar o Vitória.

Cléber Reis foi afastado do grupo, punido por indisciplina pelo clube. O ato praticado pelo jogador não foi divulgado.

Destaque do Paraná na Série B de 2016, Nadson estava na Chapecoense e voltou ao clube paranaense durante a pausa para a Copa. No entanto, sofreu uma lesão muscular e desfalca o time na próxima partida.

Outros desfalques são problemas mais antigos. O atacante Carlos, o meia-atacante Biteco e o lateral-esquerdo Mansur seguem em recuperação no departamento médico.

O Vitória também tem problemas. O meia-atacante Neilton está suspenso. O jogador é o artilheiro do time no Brasileirão, com quatro gols, e líder em assistências, com três passes para gols. O meia Yago também está suspenso e não enfrenta o Paraná. No entanto, o técnico Vagner Mancini poderá promover a estreia do volante Arouca, 31 anos, ex-Atlético-MG, Palmeiras e Santos.

VITÓRIA x PARANÁ

Vitória: Elias; Jeferson, Aderllan, Bruno Bispo e Bryan; Arouca e Fillipe Soutto; Lucas Fernandes, Erick e Guilherme e André Lima. Técnico: Vagner Mancini

Paraná: Thiago Rodrigues; Junior, Charles, Rayan e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Raphael Alemão, Carlos Eduardo (Caio Henrique) e Silvinho; Léo Itaperuna (Thiago Santos). Técnico: Rogério Micale

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador, quarta-feira às 21 horas