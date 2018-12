Com o interesse do Corinthians, Vasco corre para renovar o contrato de Castán

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O interesse do Corinthians pelo zagueiro Leandro Castán, 32, faz o Vasco correr para convencer o jogador a permanecer na equipe carioca. O clube deve propor um novo contrato até 2020.

Mesmo com contrato até o fim de 2019, o Corinthians busca contratar Castán para a próxima temporada pelo clube paulista. O Vasco já foi informado da preferência do zagueiro em voltar a jogar pelo time do Itaquerão.

Castán chegou ao Vasco no início de agosto, após jogar pelo Cagliari, da Itália. Neste tempo, disputou 15 jogos pelo time carioca, cresceu durante o campeonato e foi capitão da equipe. Com salário em dia, o zagueiro não pode deixar o clube por meio de uma ação judicial devido há valores a receber em direitos de imagem.

Em sua passagem pelo Corinthians, Castán conquistou o Campeonato Brasileiro de 2011 e a Libertadores de 2012.