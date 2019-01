Com onda de calor, cidade pinta calçada de azul para reduzir sensação térmica

Folhapress

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Tietê (123 km de São Paulo) começou a pintar calçadas e ruas da cidade de azul para diminuir a sensação de calor provocada pelas altas temperaturas registradas nos últimos dias.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, George Nicolosi, jura que uma área de 120 m2 pintada na calçada e no asfalto em frente ao prédio da secretaria foi capaz de reduzir a sensação térmica em até dez graus. Na segunda-feira (21), por exemplo, enquanto no asfalto sem pintura a temperatura era de 63,1ºC, na área pintada era de 57ºC.

Nicolosi disse que se baseou em pesquisas feitas com animais segundo as quais a cor azul é usada para melhorar o conforto térmico dos ambientes.

"Pesquisas científicas já comprovaram que o azul não retém o calor", diz ele.

O meteorologista do Inmet Marcelo Schneider, doutor em ciência ambiental, afirma que cores como o azul e o branco absorvem parte da radiação do sol, mas conseguem também refletir a luz. Já o preto absorve e aumenta a temperatura.

O secretário disse que a ideia da prefeitura é pintar locais com muita concentração de pessoas, como pontos de ônibus, escolas e postos de saúde. Segundo Nicolosi, o custo da pintura é de R$ 0,32 por metro quadrado.

CAPITAL PAULISTA

Em São Paulo os próximos dias também seguem com temperaturas elevadas e as condições típicas de verão, com sol durante o dia e pancadas de chuva no final das tardes.

A quarta (23) terá predomínio de sol e muito calor. Os termômetros devem oscilar entre 22ºC e 33ºC. As chuvas continuam ocorrendo na forma de pancadas concentradas.

Já na quinta (23) a mínima sobe um grau, chegando a 23ºC. Já a máxima estará um pouco mais baixa do que o dia anterior, não ultrapassando os 32ºC.