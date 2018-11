Com participação de Lemoskine e Uyara Torrente, Qinho homenageia Marina Lima neste sábado

Redação Barulho Curitiba com assessoria

Qinho desembarca pela primeira vez em Curitiba com o seu novo trabalho. O show “Qinho canta Marina” é resultado do sucesso do seu EP homônimo lançado em 2017, onde o artista interpreta os quatro hits: "Fullgás", "Uma Noite e Meia", "Criança" e "Charme do Mundo". Em 2018 ele acrescenta mais seis de Marina Lima, escolhidas a dedo e com aval da compositora e cai na estrada para cantar o resultado. A apresentação é dia 6 de outubro, às 20h, no Teatro do Paiol, e conta com a participação especial da banda curitibana Lemoskine e da vocalista d’A Banda Mais Bonita da Cidade, Uyara Torrente. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15.

Maiores detalhes sobre o show no Barulho Curitiba!