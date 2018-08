Com Paulo André em campo, Atlético só perdeu um jogo em 2018

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense só perdeu um jogo em 2018 quando teve o zagueiro Paulo André em campo. O jogador de 34 anos atuou em 13 partidas, acumulando cinco vitórias, sete empates e uma derrota – aproveitamento de 56% dos pontos disputados. Nos jogos sem ele, o time somou 12 vitórias, sete empates e dez derrotas – aproveitamento de 49% dos pontos.

A única derrota do zagueiro em 2018 foi para o Cruzeiro, em 22 de julho, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico Tiago Nunes.

Com o técnico Fernando Diniz, demitido em junho, Paulo André ficou invicto – foram oito jogos, três vitórias e cinco empates. Após a demissão, Diniz lamentou a ausência do zagueiro em 13 partidas sob seu comando. “A gente tinha uma limitação no elenco e um pilar central do time, que era o Paulo André. Ele entendeu muito bem as ideias e era o iniciador de tudo ali, além de me ajudar nas relações com o elenco. Ele machucou e foi voltar no momento que eu saí. Era uma peça-chave. Ao sair, o time ficou com um vazio muito grande ali, que a gente não conseguiu recompor”, declarou o treinador, em entrevista para TV Gazeta.

Paulo André ficou sem jogar de 29 de abril a 16 de julho, devido a uma lesão.

No Brasileirão 2018, o zagueiro é o jogador do time com mais rebatidas (5,2 por jogo), com mais bloqueios (1,0 por jogo) e com mais gols marcados (dois). Também é o zagueiro do elenco menos vezes driblado (0,4 por partida). As estatísticas são do WhoScored.

NÚMEROS DE 2018

O ATLÉTICO COM PAULO ANDRÉ

13 jogos

56% de aproveitamento de pontos

5 vitórias

7 empates

1 derrota

O ATLÉTICO SEM PAULO ANDRÉ

29 jogos

49% de aproveitamento de pontos

12 vitórias

7 empates

10 derrotas