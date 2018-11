Com pênalti polêmico, Brasil derrota o Uruguai em Londres

Redação Bem Paraná

Com um gol de Neymar, após um pênalti polêmico, o Brasil derrotou o Uruguai por 1 a 0, nesta sexta-feira (16), no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra). Foi o 5º amistoso da seleção sob o comando do técnico Tite após a Copa do Mundo de 2018.

No lance que gerou o gol, o lateral Danilo entrou na área e acabou tocado por Laxalt, do Uruguai. O árbitro Craig Pawson (Inglaterra) demorou para marcar. Contudo, o lance mostra que Douglas Costa tocou a bola com o braço na jogada em que entrou na área.

Neymar converteu o pênalti, aos 30 minutos, chutando a bola no canto esquerdo do goleiro. Fo o 60º gol dele pela seleção, atrás apenas de Pelé (95), Ronaldo (67) e Zico (66) – incluindo jogos não oficiais.

O Brasil volta a campo diante da seleção de Camarões, no dia 20, também em Londres.

Foi a 5ª vitória do Brasil em cinco jogos após o Mundial. As outras vítimas foram Estados Unidos (2 a 0), El Salvador (5 a 0), Arábia Saudita (2 a 0) e Argentina (1 a 0).