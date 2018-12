Com problema, voo da Latam com destino a Paris é cancelado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um Airbus A350 da Latam, que partiu do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), com destino a Paris foi cancelado neste domingo (23).

Segundo a companhia, um dos sensores localizados na asa da aeronave indicou falha antes da decolagem do voo LA8108.

Em nota, a Latam informa que "os passageiros receberam a assistência necessária e um novo voo foi reprogramado para hoje (24) e deve partir às 18h45."

Movimento de passageiros no terminal 2 do aeroporto de Guarulhos (GRU). Eduardo Anizelli/ Folhapress Segundo monitoramento do aeroporto de Guarulhos (GRU), o novo voo programado pela companhia foi confirmado e já decolou.

Este é o segundo problema em voos da companhia em quatro dias.

Na quinta-feira (20), um Boeing 777 da Latam, que também saiu do aeroporto de Cumbica, com destino a Londres teve que fazer um pouso de emergência em Confins (MG) durante a madrugada após um problema elétrico que deixou passageiros em pânico.

A aeronave com 339 passageiros e 16 tripulantes apresentou barulho em um dos motores e teve um apagão nas telas de entretenimento a bordo minutos após decolar.

Durante o pouso de emergência, à 1h43, os pneus do Boeing 777 foram danificados, mas não houve feridos.