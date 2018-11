Com protesto agendado, Coritiba enfrenta o Goiás e a ira da torcida

Silvio Rauth Filho

O Coritiba terá que enfrentar a ira da sua torcida nesta sexta-feira (dia 9), quando recebe no Couto Pereira o Goiás, pela 36ª rodada da Série B. O time jogou fora as últimas chances de acesso na última terça-feira, quando foi goleado pelo São Bento, por 5 a 2, em Sorocaba. O resultado provocou reações.

Torcedores agendaram protesto pacífico para as 21 horas desta sexta-feira, no Couto Pereira. O evento no Facebook com o nome “Renúncia do atual presidente Samir Namur” tem 1.200 confirmados e 2.900 interessados. “Público zero nesse jogo, ninguém entra no estádio, vamos ficar pra fora do estádio com gritos de protesto pela renúncia desses amadores!”, convocado o grupo.

Além da pressão fora de campo, o time do Coritiba terá que lidar com a incerteza. O técnico Argel Fucks não sabe se terá o contrato renovado para 2019. Estão na mesma situação os auxiliares Tcheco e Matheus Costa.

Em relação à escalação, Argel não deu pistas. Ele conta com a volta do volante Vitor Carvalho e do atacante Guilherme, que cumpriram suspensão na terça-feira. O time não vence há cinco rodadas.

Já o Goiás o terceiro colocado na Série B. No ranking de visitantes, é o segundo melhor. E tem a segunda melhor campanha do returno.

CORITIBA x GOIÁS

Coritiba: Rafael Martins; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Guilherme, Chiquinho e Guilherme Parede; Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Goiás: Marcos; Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos e Ernandes; Gilberto, Felipe Gedoz (Ratinho) e Giovanni; Michael, Lucão e Maranhão. Técnico: Ney Franco

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Local: Couto Pereira, às 21h30