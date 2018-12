Com queda de América-MG e Sport, Série A terá times de 10 estados em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com cinco times ainda correndo riscos de rebaixamento, a última rodada do Campeonato Brasileiro terminou quase como começou na parte de baixo da tabela.

Assim, América-MG e Sport se juntaram a Vitória e Paraná entre os clubes rebaixados para a Série B em 2019. Fluminense, Vasco e Chapecoense permanecem na elite.

O time de Belo Horizonte perdeu para o Fluminense por 1 a 0 e terminou na 18ª colocação. Com grande público no Maracanã, a equipe mineira errou um pênalti quando a partida estava empatada.

Já o Sport até ganhou do Santos na Ilha do Retiro, no Recife, por 2 a 1. Mas, como a Chapecoense venceu o São Paulo, e o Vasco empatou com o Ceará em 0 a 0, o resultado não foi suficiente para manter o Sport na Série A. Os pernambucanos ficaram em 17º.

Dez estados estarão representados na Série A de 2019, um a mais do que neste ano. Alagoas e Goiás passarão a ter times na primeira divisão. Pernambuco fica sem ninguém.

Times por estado na Série A de 2019

SÃO PAULO

Palmeiras

São Paulo

Santos

Corinthians

RIO DE JANEIRO

Flamengo

Botafogo

Fluminense

Vasco

RIO GRANDE DO SUL

Internacional

Grêmio

MINAS GERAIS

Atlético-MG

Cruzeiro

CEARÁ

Ceará

Fortaleza

SANTA CATARINA

Chapecoense

Avaí

PARANÁ

Atlético-PR

BAHIA

Bahia

GOIÁS

Goiás

ALAGOAS

CSA