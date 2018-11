Com Renato Gaúcho, Grêmio dá pontapé inicial em 2019 e mira reforços

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho abre caminho para 2019 entrar definitivamente em pauta no Grêmio. Até então, o treinador se negava a analisar reforços ou apresentar suas ideias para a direção. Com a permanência acertada, ele terá reunião com o comando de futebol do clube nesta sexta-feira (30) para iniciar os trabalhos.

O Grêmio não ficou parado com a negativa do treinador em iniciar as projeções para a temporada que vem. Ainda que sem o aval do comandante de campo, os tricolores reduziram a lista de atletas observados e escolheram aqueles que soam mais interessantes financeira e esportivamente.

Serão entre três e cinco jogadores em condições de titularidade, e ainda há esperança de contratar ao menos mais dois para o grupo. Há lacunas já encontradas pela direção para serem atacadas no elenco, mas ainda sem o aval do treinador.

"Vamos trabalhar muito a ideia de crédito, de pagamento a longo prazo. Ainda há jogadores detentores de seus direitos. Como fizemos com Douglas, Cortez, Geromel... É desta forma que vamos negociar os reforços do Grêmio", afirmou o presidente Romildo Bolzan Júnior.

O Grêmio guarda os nomes dos alvos e não divulga sequer quem imagina sondar. Tudo porque a lista ainda não passou por Renato, e qualquer vazamento pode desagradar ao treinador. No entanto, não é difícil encontrar as posições que serão atacadas logo de cara.

Um ou dois zagueiros chegarão. Isso porque além da dupla Geromel e Kannemann, de contrato renovado, apenas Paulo Miranda é natural do setor. Marcelo Oliveira está "se transformando" em zagueiro, e não há outra opção. Bressan, que tem acerto encaminhado com clube do exterior, irá deixar o Grêmio e já não faz parte do elenco.

A lateral direita também pode contar com nova cara. Mas não se trata de uma prioridade, já que, caso não renove com Léo Moura, o Grêmio ainda conta com Madson e Leonardo.

O meio-campo receberá reforços na parte ofensiva. Michel, Maicon, Matheus Henrique e Thaciano são considerados suficientes para o setor de marcação. Mas a criação requer novas peças. Sem o melhor rendimento ainda de Marinho, sem certeza sobre a permanência de Cícero, com a possibilidade de negociação de Everton e com a dúvida sobre a condição física de Douglas, que também ainda não renovou, o Tricolor corre atrás de meias.

No ataque, Jael e André seguem no clube, mas não seria surpreendente uma aposta de peso no setor.

O Tricolor encerra a temporada 2018 neste domingo, quando recebe o Corinthians na Arena. Em jogo está a vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro, que dá classificação direta à fase de grupos da Libertadores.