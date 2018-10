Com reservas e gol de estreante, Portugal bate Escócia em amistoso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de bater a Polônia por 3 a 2 na última quinta, pela Liga das Nações, Portugal realizou mais um teste: com um time cheio de reservas, bateu a Escócia por 3 a 1 em um morno amistoso em Glasgow. Mesmo com diversas alterações e experiências, os portugueses tiveram domínio completo da partida.

O autor do primeiro gol foi o estreante Helder Costa, que joga no Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra. O atacante recebeu um cruzamento rasteiro de Kévin Rodrigues e não teve nenhuma dificuldade para tocar para as redes.

A Escócia até que tentou atacar e criar oportunidades –por pouco não contou com ajuda do adversário. Depois de uma cobrança de falta na área, Sergio Oliveira inexplicavelmente cabeceou contra o próprio gol, mas Beto reagiu rápido para fazer a defesa e evitar o gol contra.

Homem do gol do título português na Euro 2016, Éder deixou sua marca, aproveitando de cabeça um bom cruzamento na área do meio campista Renato Sanches. Bruma recebeu lançamento na entrada da área e acertou o ângulo de Gordon para ampliar o marcador. Já nos acréscimos, Naismith descontou para os escoceses.

Portugal tem pela frente um adversário de peso na próxima rodada da Liga das Nações: encara a Itália, no Giuseppe Meazza, em Milão, no dia 17 de novembro. Os portugueses têm seis pontos, e lideram o grupo 3 da liga A, com 100% de aproveitamento.

A Escócia tem três pontos no grupo 1 da liga C, e encara a Albânia, também no próxima dia 17 de novembro.