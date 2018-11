Com Santos na cola, Atlético-MG recebe o Grêmio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob pressão, o Atlético-MG recebe o Grêmio às 17h deste sábado (3), na Arena Independência, pela 32ª rodada do Brasileiro.

Em sexto, o time mineiro vê sua ida à Libertadores em risco, uma vez que deu brecha para o Santos, em sétimo, superar uma diferença de nove pontos nas últimas quatro rodadas, sem triunfos dos atleticanos —ambas equipes estão agora empatadas com 46 pontos, com vantagem do Atlético no número de vitórias.

Um triunfo contra os gremistas será o primeiro de Levir Culpi em sua quinta passagem pela equipe alvinegra. Até agora o substituto de Thiago Larghi amargou duas derrotas. No período, o treinador ainda viu Alexandre Gallo, então diretor de futebol, ser demitido —o ex-jogador Marques assumiu a função na quarta (31).

“É um momento difícil tanto para o Levir quanto para a gente. É uma situação que, talvez, ele nunca tenha enfrentado na carreira, de pegar uma equipe na reta final e em momento instável. É difícil para ele e para nós também. A resposta tem que ser agora, com todos juntos”, disse o volante Adilson.

O Grêmio, uma posição acima do Atlético, também não vence há quatro jogos e tenta diminuir a distância para o G-4, que dá classificação direta à fase de grupos da Libertadores. Os tricolores somam 52 pontos, quatro a menos que o São Paulo.

No Atlético, uma mudança já é certa: Luan, suspenso, dá lugar a David Terans. Levir poderá ainda poupar Ricardo Oliveira, com desgaste muscular, e sacar Juan Cazares, em má fase, do time titular.

Já o Grêmio convive com baixas por lesões. Marcelo Grohe, com fraturas em duas costelas, será substuído por Paulo Victor. Kannemann e Maicon, ambos com dores, são dúvidas na equipe de Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Leo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson, Elias e Cazares (Galdezani); Yimmi Chará, David Terans e Ricardo Oliveira (Denílson). T.: Levir Culpi

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Matheus Henrique (Thaciano), Michel, Ramiro, Cícero e Alisson; Jael. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Independência, Belo Horizonte

Horário: 17h deste sábado

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)