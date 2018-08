'Com seis anos, minha filha já sabe cozinhar', diz a jurada Paola Carosella

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef Paola Carosella, jurada do Masterchef, que estreia nova temporada na terça (21), afirmou que a filha, Francesca, de apenas seis anos, já sabe cozinhar.

"Ela se interessa pela cozinha, sabe fazer ovo mexido e uma salada de tomate com queijo e hortelã que fica incrível", afirma Paola.

"Outro dia fizemos um polvo juntas, e ela cortou todos os ingredientes e separou os temperos, eu só fechei a panela de pressão."

Paola disse que Francesca adora acompanhar a mãe às gravações de MasterChef. "Ela já foi em todas as finais, e sempre me ajudou nas decisões, inclusive na última final", afirma Paola, referindo-se à última edição do Masterchef amador, em que teve que escolher entre os participantes Hugo e Maria Antônia.

"Eu estava em dúvida sobre os participantes e recorri à Francesca, que me perguntou: 'Qual é a proposta do programa?' e eu respondi que era escolher quem cozinhava melhor", contou Paolla.

"E, com muita maturidade para a idade, ela respondeu 'Então escolha quem cozinhou melhor, mamãe', e aí escolhi Maria Antônia", contou Paola.

Na última edição do MasterChef amador, Paola foi acusada por internautas de ter sido grossa com uma participante, Katleen.

A participante deveria usar carne de jacaré na prova de eliminação e a escondeu para dizer que a carne já estava escondida, como fica quando está no fundo da lagoa.

"Ela começou com uma cozinha muito saborosa, de raiz. Mas, no programa, a gourmetização pegou ela, que passou a querer copiar o que via e se desconectou do que ela sabia fazer. Se perdeu nas aparências. A comida tem que satisfazer o paladar, a alma e a barriga, foi o que disse a ela", contou Paola.

Paola é a jurada mais buscada na web, segundo o Google. O segundo e terceiro lugares são ocupados por Érick Jacquin e Henrique Fogaça, respectivamente. Em último lugar está a apresentadora Ana Paula Padrão.

Paola é ativa nas redes sociais e costuma responder seus seguidores.