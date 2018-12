Com show de luzes e trégua de chuva, árvore de Natal do Ibirapuera é inaugurada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre uma pancada de chuva e outra, a tradicional árvore de Natal do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo (SP), foi inaugurada na noite deste sábado (1º), às 21h.

A fonte do parque foi iluminada, para deleite do público que, precavido com guarda-chuvas, assistia ao show de luzes. Com 43 metros de altura e 15,5 de diâmetro, a peça tem mais de 250 enfeites, entre lâmpadas, cristais em formato de floco de neve e bolas com símbolos natalinos.

Fortes pancadas de chuva que caíram no começo da noite na capital paulista ameaçaram estragar o espetáculo e esvaziaram o parque, mas os temporais deram uma trégua, permitindo ao público acompanhar a cerimônia sem sustos.

Serão três sessões diárias do show de luzes da fonte: às 20h30, 21h e 21h30. A estrutura tem 110 metros de comprimento e movimenta cerca de 60 mil litros de água por minuto, com jatos d'água de 15 metros de altura.

Para acompanhar o espetáculo, 180 árvores no entorno da fonte foram enfeitadas com dois milhões de luzes.

A cerimônia de inauguração teve a presença de um Papai Noel. A árvore é uma parceria da Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), com a Coca-Cola.

Nos dias 14, 15 e 16, às 19h30 e às 20h, haverá apresentação de Corais Natalinos no palco flutuante que será montado dentro do lago do parque.

A transmissão do show terá um sistema de audiodescrição, com legenda e descrição em libras, disponível para pessoas com deficiência em aplicativos para celulares.

Também começaram a circular neste sábado (1) os ônibus iluminados com decorações natalinas.

De hoje até o dia 24 deste mês, a SPTrans vai alterar o itinerário de 11 linhas de ônibus que circulam pela região do Brás (centro) por causa do aumento do movimento de compras no período.

EXTREMO LESTE

A Cidade Tiradentes (zona leste de SP) também ganhou a sua árvore de Natal, a primeira em área pública. A inauguração ocorreu no sábado, na praça Dona Maria da Graça, em frente ao Terminal Urbano.

A árvore tem seis metros de altura, estrutura metálica e iluminação em led, acompanhada de decorações. Para a montagem, a Subprefeitura de Cidade Tiradentes fez parceria com a rede de supermercados Negreiros e a YepTV.

A inauguração contou com a participação da Liga das Escolas de Samba do bairro, bem como o Coral Encanto. O Papai Noel que apareceu para tirar selfies também sorteou uma TV de 50 polegadas, cedida pelas empresas parceiras. A praça está em processo de revitalização, com troca de gramado e outras melhorias.

Segundo a gestão Covas, as empresas ofereceram os materiais de construção e ornamentos. O custo da estrutura não foi divulgado. A árvore ficará montada até o dia 6 de janeiro.

A Secretaria das Subprefeituras não informou se a iniciativa será aplicada em outras regiões pela cidade.