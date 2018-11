Com Spike Lee na programação, mostra dá visibilidade a diretores e atores negros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Qual é a diferença entre os personagens de Hollywood e os dos meus filmes? Nos meus, eles são reais".

Dita anos atrás, a frase do diretor americano Spike Lee ("Faça a Coisa Certa", "Malcom X") volta a fazer sentido em "Infiltrado na Klan".

Seu filme mais recente rendeu ao cineasta o Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cannes, em maio deste ano.

O filme sobre um detetive negro disposto a combater a organização racista Ku Klux Klan é um das atrações da mostra Cinema Negro - Um Ato Político, que começa nesta segunda (5).

O evento integra as celebrações dos 25 anos do Espaço Itaú de Cinema, na rua Augusta, em São Paulo. As produções serão exibidas ao longo desta semana, sempre às 19h, na sala 1.

De acordo com Adhemar Oliveira, diretor de programação da rede, o objetivo é dar visibilidade aos novos filmes de diretores e atores negros para que possam promover a reflexão do público.

As demais produções nacionais são "Correndo Atrás", do paulista Jefferson De, e "Café com Canela", de Glenda Nicácio e Ary Rosa, mineiros que vivem na Bahia.

Além do filme de Spike Lee, o cinema negro dos Estados Unidos é representado por "As Viúvas", de Steve McQueen, vencedor do Oscar de melhor filme por "12 Anos de Escravidão" (2013). Serão exibidos ainda "O Ódio que Semeia", de George Tillman Jr., e "Corra!", de Jordan Peele.

MOSTRA CINEMA NEGRO

ONDE Espaço Itaú de Cinema - rua Augusta, 1475, São Paulo

QUANDO Sessões às 19h. www.itaucinemas.com.br

QUANTO Ingr.: R$ 20