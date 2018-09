Com sucessos no cinema e na TV, Will Smith completa 50 anos nesta terça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Willard Christopher "Will" Smith Jr. chega aos seus 50 anos. O ator, rapper e produtor entrou no ramo artístico ainda novo, e hoje já acumula dezenas de papéis de sucesso. Esteve em filmes aclamados, como "Homens de Preto", "Eu, Robô" e mais recentemente, "Esquadrão Suicida", filme da DC Comics no qual vive o assassino de aluguel mais procurado do país.

"Independence Day" foi outro filme importante para consagrar de vez Will Smith entre os clássicos. Na trama, ele vive o personagem Steven Hiller, um capitão de pilotagem que precisa lidar com a chegada de espaçonaves.

O ator também se tornou ícone da cultura pop com o seriado televisivo dos anos 1990, "Um Maluco no Pedaço", que em seis temporada mostrou ao público um grande desenvolvimento de Will. Hoje, esse é um dos papéis pelos quais ele mais é lembrado.

Reconhecido por seu trabalho, Will Smith já foi indicado duas vezes ao Oscar de melhor ator (por "Ali" e "A Procura da Felicidade", que por sinal, interpretou ao lado de seu filho Jaden), além de ter ganho cinco MTV Movie Awards -dentre eles, o de melhor ator por "Eu Sou A Lenda". Não por menos, Will Smith já era considerado milionário aos 20 anos de idade.

CARREIRA DOS FILHOS

Ao lado da mulher, a também atriz Jada Pinkett Smith, 47, Smith teve dois filhos: Jaden Smith, 20, e Willow Smith, 17. Algumas críticas rondam a forma como o casal construiu a carreira dos filhos, pautada em suas próprias carreiras.

Defensores dessas críticas apontam inclusive o fato de os nomes dos jovens serem variações dos nomes dos pais. Já adultos, ambos os filhos acabaram seguindo os pas sos de seus progenitores.

Jaden, por exemplo, fez sua estreia no cinema a o lado do pai no filme "À Procura da Felicidade" (2006). De lá para cá, teve papéis em outros filmes, incluindo a animação "Karate Kid". Seu papel mais recente é na TV, como protagonista da série "The Get Down". Também participou como cantor na música "Never Say Never!" de Justin Bieber, em 2010.

Há alguns anos atrás, ele se envolveu em uma polêmica ao postar uma foto com a amiga, Kylie Jenner, na cama. Ele parecia estar usando apenas uma cueca e um boné, e tinha apenas 16 anos na época, enquanto a Jenner tinha 17.

Já Willow apostou na carreira musical e fez sucessos como "Whip My Hair" e "Everything Stays". Ainda assim, chegou a ser dubladora nos filmes "Madagascar", e também atuou ao lado do pai em "Eu Sou a Lenda".

A filha caçula também já se envolveu em uma polêmica parecida com a do irmão, quando apareceu em uma imagem, aos 13 anos, deitada em uma cama ao lado do ator Moises Arias, maior de idade. A foto viralizou e até mesmo policiais foram envolvidos no caso.

Tanto Willow quanto Jaden também chamam a atenção pelo tipo de roupas que usam, sem ligar para a opinião de terceiros. O irmão já apareceu de saia, chapéus e flores, enquanto Willow usa muitas roupas largas e escuras. Will Smith já chegou a comentar sobre ter uma ideia diferente na criação de seus filhos, dizendo que os encoraja a experimentar coisas.

Will Smith ainda tem um terceiro filho, com sua primeira mulher, a atriz Sheree Zampino. Trey Smith, 25, é o filho dessa união. Também investiu na música, tornando-se DJ (conhecido pelo nome artístico AcE) e hoje mantém um relacionamento bastante próximo com os meios-irmãos e seu pai.

Dos três filhos de Will, Trey é o que se mantém mais afastado da mídia e prefere manter sua vida em privacidade.