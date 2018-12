Com taça garantida, Palmeiras entra em campo para celebrar com sua torcida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tarde deste domingo (2) será apenas de festa no Allianz Parque, independentemente do resultado da partida do Palmeiras contra o Vitória. Isso porque a equipe do técnico Felipão receberá a taça de campeão brasileiro diante de sua fanática torcida.

O alviverde garantiu o caneco com uma rodada de antecedência, ao derrotar o Vasco por 1 a 0 em São Januário. Com 77 pontos, o time tem cinco a mais que o Flamengo, o segundo colocado.

A CBF decidiu entregar o troféu na última rodada para que o campeão comemorasse diante de seus torcedores. A torcida, aliás, promete encher a arena para celebrar novamente com os atletas.

“A gente tinha que ganhar alguma coisa. Tivemos três chances para ganhar e ganhamos só essa. Eu falei para eles [jogadores]: ‘Preparem-se porque a exigência será maior’”, admitiu Felipão.

Não foi por acaso que o Palmeiras conquistou o Nacional deste ano. Com o aporte financeiro da patrocinadora Crefisa, o clube se planejou, contratou jogadores de peso e técnico multicampeão para colher frutos.

“Não é por acaso que ganhamos. Temos que parabenizar para que outros clubes tenham isso como modelo, para que o futebol brasileiro evolua, cresça e cada vez seja mais forte”, afirmou Moisés.

A campanha palmeirense foi impecável. A última derrota da equipe foi pela 15ª rodada do Brasileiro. Desde então, foram 22 embates sem tropeçar, o que garantiu ao time o maior número de vitórias da competição (22), o menor número de derrotas (4), o melhor ataque (61 gols) e a melhor defesa do Nacional (24 sofridos).

Caso vença ou empate com o Vitória, o time ainda pode aumentar sua marca de invencibilidade. Vale lembrar que o Palmeiras tem a maior série invicta desde que a competição passou a ser no formato de pontos corridos.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Pedrão, Nico Freire, Victor Luis, Thiago Santos; Bruno Henrique, Moisés; Scarpa, Dudu e Deyverson. T.: Felipão

VITÓRIA

João Gabriel, Lucas, Aderllan, Lucas Ribeiro, Marcelo Benítez; Willian Farias, Léo Gomes, Rhayner, Luan, L. Fernandes; Léo Ceará. T.: João Burse

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)