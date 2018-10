Com técnicos invertidos, Botafogo e Vasco jogam contra o risco de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Vasco fazem um clássico carioca nesta terça-feira (9), às 21h, no Engenhão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em disputa estará a batalha contra as últimas colocações e o consequente risco de rebaixamento.

Com 30 pontos na 17ª colocação, o Vasco entra em campo na zona de rebaixamento. O time cruzmaltino precisa de pelo menos um ponto para deixar o Z-4. O Botafogo tem três pontos a mais. Porém, não dá para dizer que os alvinegros estão em uma situação confortável.

A vantagem botafoguense acontece por atuar em casa e viver um momento melhor no Brasileiro, pois ganhou sete dos últimos nove pontos disputados. O Vasco não perde há quatro partidas, mas só somou seis pontos nessa sequência.

O curioso na partida é a inversão dos treinadores em relação ao confronto que aconteceu no primeiro turno. Na ocasião, o Vasco perdeu por 2 a 1, em São Januário, em um resultado que culminou com a decisão do técnico Zé Ricardo, hoje o comandante do Botafogo.

Do outro lado, o Botafogo, que ganhou com gols de Kieza e Rabello, era dirigido por Alberto Valentim, atualmente no Vasco. Antes de comandar o time de São Januário, o treinador se mudou para o Egito, onde foi técnico do Pyramids. Ele deixou o cargo depois de sofrer interferência do dono do clube na escalação dos jogadores.

Para encarar os vascaínos, o Botafogo deve manter seu estilo com um trio de volantes. A esperança é o atacante Erik, que vem se destacando desde que foi contratado do Atlético-MG.

O Vasco terá o desfalque do goleiro Martín Silva, que foi convocado para disputar amistosos pela seleção uruguaia. Outra baixa é o volante Desábato, com uma lesão no pé direito.

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Carli, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Gustavo Bochecha; Luiz Fernando, Kieza, Erik. T.: Zé Ricardo

VASCO

Fernando Miguel; Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Henríquez, Ramon; Willian Maranhão, Thiago Galhardo (Andrey), Giovanni Augusto; Pikachu, Andrés Ríos, Maxi López. T.: Alberto Valentim

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 21h desta terça

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)