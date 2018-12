Com temas da vida real, Enem cita game e cálculo de pena na prova de matemática

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Enem manteve neste domingo (11) a tradição de colocar temas da vida real na prova de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química).

As questões abordaram, por exemplo, o game Minecraft e propuseram problemas como cálculo de pena de um preso sem antecedentes criminais ou o tempo para despacho de bagagem em um aeroporto.

A questão que mais chamou a atenção dos estudantes Dennis Aurélio e Arthur Fortunato, que fizeram a prova na Uninove Barra Funda (zona oeste de SP), foi a do Minecraft. "Era uma pergunta de matemática, que falava sobre empilhar cubos e citava o Minecraft. Achei engraçado, porque eu já joguei muito esse jogo", conta Arthur.

É um exemplo de questão que aproxima a avaliação do cotidiano do aluno, diz o professor de matemática Felipe Freire, do COC.

Para ele, a prova teve dificuldade mediana na parte de cálculos, mas houve questões complicadas de interpretação de texto e gráfico.

"Foi uma prova bastante visual, que você se se embasava bastante no visual para responder", acrescentou.

Alexandre Medeiros, 18, conta que achava que as perguntas deste domingo (11) trariam mais temas atuais. "Depois da polêmica da questão do dialeto gay na semana passada, achei que hoje teria algo parecido", diz.

A pergunta, na prova de linguagem, gerou críticas do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

Segundo os candidatos, a prova não trouxe nenhum assunto controverso.

A estudante Giovanna Leme, 17, achou a prova trabalhosa, mas tranquila. "Eles pediram vários conceitos diferentes. Mas acho que, se você souber interpretar o enunciado, você conseguia fazer".

O assistente de comércio exterior Jonathan Brito, 24, concorda. "Comparando às provas dos anos anteriores, que fiz para treinar, a de hoje estava bem mais fácil", opina.

Não é unanimidade: o advogado Lucas Hastings, 23, conta que de 0 a 10, a dificuldade estava lá pelos 7,5. "Matemática é sempre mais complicado", diz.