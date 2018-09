Com time reserva, Palmeiras vence o Sport e é o novo vice-líder

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras entrou em campo sabendo que uma vitória sobre o Sport neste domingo (23), na Ilha do Retiro, o deixaria em segundo lugar, a um ponto do líder São Paulo. E a missão foi cumprida graças a Willian, que fez o único gol da partida.

Mais uma vez escalado com os reservas, de olho no jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, na quarta (26), o time paulista mostrou a força de seu elenco.

Depois de um primeiro tempo aberto, mas sem chances claras de gol, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com tudo.

Aos dois minutos da segunda etapa, os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari já haviam perdido dois gols claros, com Guerra e Deyverson, que driblou o goleiro Magrão mas chutou para fora.

A pressão seguiu, mas o clube paulista não conseguiu abrir o placar. Com isso, o Sport aproveitou os espaços cedidos pelo adversário e cresceu na partida. Em um belo chute, Neto Moura obrigou o goleiro palmeirense Jailson fazer grande defesa.

Felipão decidiu colocar Willian na vaga de Jean, que quase nada produziu. No primeiro lance do atacante, aos 35 min, ele não perdoou, após pegar rebote do goleiro Magrão em cabeçada do zagueiro Gustavo Gómez.

O time pernambucano segue na penúltima colocação, com 25 pontos.

SPORT

Magrão; Ernando, Ronaldo Alves (Claudio Winck), Durval e Sander; Marcão Silva, Jair, Neto Moura (Pablo Pardal) e Marlone; Morato (Matheus Peixoto) e Rogério.

T.: Eduardo Baptista.

PALMEIRAS

Jailson; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Thiago Santos, Lucas Lima (Guerra) e Jean (Willian); Hyoran (Dudu) e Deyverson.

T.: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Luciano Roggenbaum (PR) e Luiz Souza Santos Renesto (PR)

Cartões amarelos: Jair (SPO), Ronaldo Alves (SPO); Felipe Melo (PAL) e Luan (PAL).

Gols: Willian (PAL), aos 35 do segundo tempo.