Com tom de brincadeira, Chris Hemsworth diz que está pronto para viver Deadpool

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Chris Hemsworth, conhecido por interpretar Thor, e Ryan Reynolds, o famoso Deadpool, fizeram piadas sobre a possibilidade de trocarem de papeis no cinema.

Hemsworth comemorou o seu aniversário de 35 anos no sábado (11). Em uma foto ao lado de sua mulher, Elsa Pataky, Hemsworth cutucou o amigo Reynolds dizendo que foi cruelmente atacado por seu filho (durante o seu treino como ninja) e teve seu rosto queimado com as velas do bolo. "Agora eu posso fazer o papel de Deadpool se [Reynolds] desistir do papel", brincou o ator de Thor.

O amigo Reynolds não perdeu tempo e respondeu em sua conta no Twitter. "Estranho. A minha filha acabou de esfaquear o meu olho direito [Ela não é ninja, mas é uma filha da mãe]. Dito isso, nós finalmente podemos trocar de papeis", disse o ator de Deadpool.

No último filme de sua saga, "Thor: Ragnarok" (2017), o personagem Deus do Trovão perde o seu martelo e o olho direito para a vilã Hela (Cate Blanchett). O personagem apareceu totalmente transformado em sua participação em "Vingadores: Guerra Infinita". Já na história de Deadpool, o herói teve o rosto e corpo desfigurados após ser torturado.