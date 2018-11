Com três de Cavani e um de Neymar, PSG afunda Monaco e segue 100%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O embate entre o líder com 100% de aproveitamento contra o vice-lanterna em crise terminou como se esperava: com goleada. No Estádio Louis II, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Monaco e goleou o rival por 4 a 0 neste domingo (11), em mais um passo rumo ao segundo título consecutivo no Campeonato Francês.

Cavani, três vezes, e Neymar, em cobrança de pênalti, anotaram os gols dos visitantes, que depois de 13 rodadas somam 39 pontos, 13 de vantagem para o segundo colocado Lille. Já os donos da casa, que só venceram na estreia, afundam-se na penúltima colocação, com apenas sete pontos. De quebra, seguem sem ganhar com o técnico Thierry Henry, que comandou a equipe em seis jogos.

Como o próximo final de semana é de Data Fifa, os dois times só voltam a campo no próximo dia 24, um sábado. O PSG recebe o Toulouse, enquanto o Monaco visita o Caen.

O PSG foi a campo com o zagueiro e capitão Thiago Silva, que não teve muito trabalho, e o atacante Neymar, que deu assistência para o primeiro gol e de pênalti anotou o quarto. Marquinhos foi poupado. Do lado do Monaco, Jemerson, ex-Atlético-MG, não evitou uma nova goleada -a equipe já havia levado 4 a 0 do Brugge, da Bélgica, no meio de semana.

Não demorou muito para o líder abrir vantagem sobre o vice-lanterna. Logo aos 4 minutos, Neymar chutou cruzado e Cavani completou para as redes. A arbitragem anulou, apontando impedimento do uruguaio, mas após consulta ao assistente de vídeo validou o lance. Oito minutos depois, cena parecida. Neymar lançou Diaby, que cruzou para Cavani marcar de novo. A arbitragem assinalou impedimento quando o francês recebeu do brasileiro, mas foi "salva" pelo VAR novamente.

O segundo tempo começou como o primeiro: com gol do PSG. Aos 8 minutos, Diaby recebeu de Rabiot e cruzou na medida para Cavani marcar o terceiro dele na partida -ele não anotava um hat-trick no Francês desde setembro de 2016.

Aos 18 minutos, Sidibé derrubou Mbappé na área. Pênalti, que o brasileiro converteu. Décimo gol dele em 11 jogos disputados nesta temporada no Francês. Com os donos da casa nocauteados, Mbappé poderia ter marcado o quinto aos 34, mas o VAR assinalou impedimento do jovem atacante. Nada que não evitasse mais uma goleada do PSG -e mais um capítulo do drama do Monaco.