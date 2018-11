Com três de Gabriel Jesus, Manchester City goleia o Shakhtar Donetsk

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com três gols de Gabriel Jesus, o Manchester City (ING) goleou o Shakhtar Donetsk (UCR) por 6 a 0 nesta quarta (7), na Inglaterra, pela Champions League. O resultado classificava a equipe da casa até os minutos finais, mas o Hoffenheim empatou com o Lyon em 2 a 2 e adiou a definição.

A duas rodadas do fim, o City lidera o Grupo F com nove pontos. Seis de vantagem para o Hoffenheim, terceiro colocado, com três. Classificam-se para as oitavas de final os dois melhores colocados de cada chave.

A classificação pode ser sacramentada na próxima rodada, quando o time de Pep Guardiola viaja para enfrentar o Lyon.

Dois dos gols de Gabriel Jesus foram de pênalti. No primeiro deles, Sterling chutou o chão e caiu na área, mas o árbitro húngaro Viktor Kassai marcou uma suposta infração.

Foi a segunda vez que Jesus marcou três gols na mesma partida desde que chegou ao City em 2017, a primeira pela Champions League. A Juventus esteve perto de avançar também. Vencia por 1 a 0 o Manchester United (ING) em Turim até a quatro minutos do fim. Mas levou a virada de forma inesperada. Juan Mata e Alex Sandro (contra), definiram a vitória inglesa.

Com 9 pontos conquistados no Grupo H, a Juventus lidera, mas viu o United encostar, com sete. O Valencia, que derrotou o Young Boys (SUI) por 3 a 1, tem 5.

O Bayern de Munique precisa de apenas um ponto nas duas rodadas restantes para também se classificar. Nesta quarta, os alemães fizeram 2 a 0 no AEK Atenas. A vaga no Grupo F pode ser assegurada na próxima rodada, em casa, contra o Benfica, que empatou em 1 a 1 com o Ajax. Os portugueses estão em terceiro, com quatro pontos, quatro atrás dos holandeses.

Ainda com o interno Santiago Solari como técnico, o Real Madrid goleou o Viktoria Plzen, na República Checa, por 5 a 0 e lidera o grupo G com nove pontos, empatado com a Roma (que venceu o CSKA Moscou por 2 a 1), mas com vantagem no saldo de gols. Casemiro fez um dos gols.