Com turnê marcada para 2019, Carrie Underwood anuncia gravidez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carrie Underwood anunciou nesta quarta-feira (8) que está grávida de seu segundo filho. Em uma publicação de três vídeos contínuos, a cantora anunciou uma série de novidades, que incluem uma nova turnê.

No primeiro vídeo, Carrie contou que inicia sua turnê "The Cry Pretty Tour 360" em 2019, com ingressos à venda a partir do dia 17 deste mês. Em seguida, ela brincou com o fato da turnê fazer uma pausa durante o mês de maio, e a usou como gancho para falar de sua segunda gravidez, com balões formando a palavra "baby" (bebê) atrás dela.

"Mike, Isaiah [seu primeiro filho] e eu estamos animados para adicionar um peixinho ao nosso lago", disse a cantora.