Com uma hora a mais de duração, jornal Hora Um aumenta audiência da Globo na madrugada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentado por Monalisa Perrone desde dezembro de 2014, o Hora Um estreou em novo horário e com uma hora a mais de duração, nesta segunda-feira (13), e teve aumento da audiência. O jornalístico passa a ser exibido na Globo das 4h às 6h -até semana passada, o programa era exibido das 5h às 6h.

O telejornal marcou cinco pontos de audiência no Kantar Ibope na Grande São Paulo, um a mais em relação à média das últimas quatro segundas-feiras. Cada ponto equivale a 72 mil domicílios. A atração ainda teve 38% de participação, dois pontos percentuais a mais que no mesmo período analisado.

Nesta semana com uma hora a mais, o programa exibirá conteúdos especiais, como cinco reportagens, do jornalista Roberto Kovalick, sobre responsabilidade social. Entre outros temas, a série fala das metas sociais que os países devem atingir até 2030.

O novo Hora Um também teve a estreia do repórter Carlos Gil como correspondente em Tóquio, no Japão. Ele substitui Márcio Gomes, que volta ao Brasil. O programa ainda terá comentários esportivos do jornalista Thiago Oliveira, previsão de tempo com Izabella Camargo.