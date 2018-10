Com vantagem, Grêmio recebe Tucumán por vaga na semifinal da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio enfrenta o Atlético Tucumán, da Argentina, nesta terça-feira, às 21h45, em Porto Alegre. O jogo vale vaga na semifinal da Taça Libertadores da América.

O time gaúcho tem grande vantagem para a partida de volta. No primeiro jogo, na Argentina, o Grêmio ganhou por 2 a 0, com gols de Alisson e Everton, e pode até perder por um gol de diferença para se classificar.

Embora tenha uma boa "gordura" para queimar nessa partida, o Grêmio evita pensar nessa vantagem. Se a gente entrar dormindo, achar que já está ganho, teremos complicações. O Tucumán é um time inteligente, sabe como joga e não está aí por acaso", afirmou o zagueiro Pedro Geromel.

O Grêmio terá um desfalque importante na defesa e no meio-campo para o duelo. Kannemann e Maicon estão suspensos. No ataque, Alisson continua como titular, mas Jael, recuperado de uma cirurgia no joelho, pode ficar no banco de reservas.

O Tucumán pode ser o segundo argentino eliminado pelo Grêmio no mata-mata de 2018. Nas oitavas de final, o time gaúcho despachou o Estudiantes na disputa por pênaltis, após perder por 2 a 1 na Argentina e devolver o placar em sua arena.

E se passar pelas quartas, o duelo contra os argentinos prosseguirá. Na semifinal, caso se classifique, o Grêmio enfrentará o ganhador do confronto entre River Plate e Independiente, também nesta terça. Na ida, em Avellaneda, houve empate por 0 a 0.

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Bressan, Cortez; Thaciano, Cícero, Ramiro, Luan; Alisson, Everton. T.: Renato Gaúcho

ATLÉTICO TUCUMÁN: Lucchetti; San Román, Bianchi, Cabral, Abero; Aliendro, Mercier, Acosta, Barbona; Luis Rodríguez, Leandro Díaz. T. Roberto Zielinski

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h45 desta terça

Juiz: Roberto Tobar (CHI)