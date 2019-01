Começa a 36ª Oficina de Curitiba continuação da programação

24 quinta-feira

MÚSICA ANTIGA

Concerto dos Professores de Música Antiga

A Arte da Fuga de Johann Sebastian Bach

Horário: 12h

Onde: Comunidade Luterana Igreja de Cristo

Quanto: Gratuito

CIDA AIRAM - PRÉ-LANÇAMENTO DO CD “NÓS”

Cida Airam é cantora, compositora e produtora de sua obra e de outros projetos musicais. Em 2019 apresenta seu segundo álbum com releituras de canções tradicionais Brasileiras e Portuguesas, com abordagens mais modernas em seus arranjos. O show na Oficina de música de Curitiba será um pré –lançamento do álbum “Nós” que tem lançamento previsto em março de 2019.

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15

ACORDEOM BRASILEIRO (LANÇAMENTO DO LIVRO)

Marina Camargo (acordeon)

Marcelo Pereira (baixo)

Horário: 13h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Oficina Verde - Oficina de Mini Hortas Aromáticas, com o Mago Jardineiro

Horário: 14h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Oficina Verde - Experiência: Consciência, Pachamama, sons, melodias, o som da vi

Horário: 16h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

TODAS AS CANÇÕES DE AMOR

(BR, 2018, romance, 90’, 14 anos) Direção: Joana Mariani

Elenco: Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Luíza Mariani. Chico e Ana se mudam para um novo apartamento em São Paulo. Enquanto arrumam as coisas, ela acha um fita K7 e decide escutar. Trata-se de uma mixtape que Clarisse fez 20 anos antes para seu marido, Daniel. Os dois casais, apesar de distanciados pelo tempo, têm muito em comum.

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

BOLDRINI JAZZ QUARTETO

José A. Boldrini (baixo acústico)

Nil Oliveira (piano)

Ronald Kubis (sax alto)

Leandro Superchinsk (bateria)

Horário: 18h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

VIOLADA E BAILE DE FANDANGO COM O MESTRE AORELIO DOMINGUES

O Mestre Aorélio Domingues é o anfitrião dessa reunião que remeterá ao clima dos tradicionais encontros de Fandango do litoral paranaense.

Horário: 18h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

João Triska - viola e voz, Emiliano Pereira - viola, Luciano Maia - acordeom

Horário: 18h30

Onde: Rua Pagu (R. Alberto Bolliger 120)

Quanto: Gratuito

Rogéria Holtz - voz, Ney Conceição - baixo, Fábio Hess - guitarra

Horário: 19h

Onde: USHUAIA BAR (R. Paulo Gorski 826)

Quanto: Entrada R$ 20, alunos pagam R$10

NICOLAS KRASSIK TRIO

Nascido em 1969 na periferia de Paris, o violinista Nicolas Krassik é um dos herdeiros da famosa tradição francesa de violinistas de Jazz.

Após 15 anos estudando música erudita e jazz e oito anos atuando na Europa ao lado de músicos como Michel Pettrucciani, Didier Lockwood, Vincent Courtois e Pierrick Hardy, Nicolas resolveu embarcar para o Rio de Janeiro, em 2001, e se dedicar à música popular brasileira e se destacou ao lado de grandes artistas, entre eles, Yamandú Costa, Hamilton de Holanda, Carlos Malta, Marisa Monte, Beth Carvalho, João Bosco e Gilberto Gil.

Reunindo jazz, choro, samba, forró (e até influências do rock), Nicolas Krassik apresenta um show vibrante, com técnica e emoção, feito para ouvir e também para dançar.

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: R$ 30 e 15

Duo Bandolaxo - Glauco Sölter baixo e Daniel Migliavacca bandolim, Renato Martin

Horário: 19h

Onde: Bar Trapista (R. Dr. Goulin 257)

Quanto: Entrada R$ 15

DIOGO PICÃO (PORTUGAL) CONVIDA THIAGO RIGHI, OSWALDO RIOS E RUBEN PIRES

Diogo Picão é um promissor cantautor português, saxofonista de jazz de formação e apaixonado pela mpb, que encontrou na escrita e na fusão entre estilos musicais o elixir para as suas canções. Lançou em 2018 o seu álbum de estreia Cidade Saloia e vem agora apresentá-lo em Curitiba partilhando o palco com músicos brasileiros. Convida Thiago Righi, guitarrista e compositor de Botucatu com trabalho autoral e membro da banda “Cafuá”, Oswaldo Rios, cantor e guitarrista, e Ruben Pires, acordeonista, ambos curitibanos e membros da banda caipira “Viola Quebrada”. Canções suas e deles onde o encontro de culturas é o mote.

Horário: 19h30

Onde: Reservatório Alto São Francisco

Quanto: Gratuito

MUSICA DE CÂMARA

Programa

Giovanni Bottesini – Gran Duo Concertante

Nicolás Favero – violino, Milton Masciadri – contrabaixo, Wim Van Moerbeke – piano

Piotr Ilitch Tchaikovsky – Pezzo elegíaco (Moderato assai – Allegro giusto)

Nicolás Favero – violino, Elise Pittenger – violoncelo, Wim Van Moerbeke – piano

Sergei Rachmaninoff Trio nº 1 – Elegiaque

Winston Ramalho – violino, Elise Pittenger – violoncelo, Wim Van Moerbeke – piano

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

Julião Boêmio - cavaquinho, Vinícius Chamorro - violão 7

Horário: 20h

Onde: Volken Pub (R. Fernando Simas 27)

Quanto: R$ 10

Lula Galvão - guitarra, Emmanuel Bach Trio

Horário: 21h

Onde: Dizzy Café Concerto

Quanto: Entrada R$ 20, alunos pagam R$10

VOCAL BRASILEIRÃO CONVIDA SÉRGIO SANTOS

O Vocal Brasileirão divide o palco com o violonista, cantor e compositor Sérgio Santos (MG) e, junto com ele, visita sua obra. O repertório abrange boa parte da discografia do compositor, contemplando as diversas facetas de sua obra, de forte inspiração nas musicalidades mineira e afro-brasileira.

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

JORGE 23 - A Trilogia Mística de Jorge Bem

Horário: 22h22

Onde: Ornitorrinco (Endereço: R Benjamin Constant 400)

Quanto: Entrada R$ 20, alunos pagam R$10

CHORO PRA CINCO – SHOW DE LANÇAMENTO DO CD “CAMINHO DOS VENTOS”

Formado por músicos de renome no Choro em Brasília, o Choro pra Cinco se destaca por aliar o tradicional e o inovador. Com Thanise Silva na flauta, Vinícius Magalhães no violão 7 cordas, George Costa no violão, Pedro Silva no cavaquinho e Gabriel Carneiro no pandeiro. Em 2016 o grupo gravou e lançou seu primeiro CD, “Caminho dos Ventos”, retratando diferentes gerações de choro, com roupagem valorizada por arranjos que o respeitam e renovam.

Horário: 12h30

Onde: Teatro da Caixa

Quanto: R$ 30 e 15

ÍRIA BRAGA

Íria Braga (voz)

Davi Sartori (teclado)

Horário: 13h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Oficina Verde - Oficina de Micro jardinagem com Iracema Bernardes e Amanda Santos

Horário: 14h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

QUASE SAMBA

(BR, 2015, drama, 82’, 16 anos) Direção: Ricardo Targino

Elenco: Mariene de Castro, João Baldasserini, Otto. Teresa é uma cantora de samba, que mora na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Mãe solteira de um filho pequeno, ela está grávida do segundo filho, e luta para sustentar a família. Dois homens aparecem em sua vida: o primeiro é o antigo namorado, um policial grosseiro e violento, e o segundo é um jovem atencioso, disposto a assumir a paternidade do futuro bebê. Enquanto o coração de Teresa se divide, ela conta com a ajuda do melhor amigo.

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

Oficina de Agroecologia ? PANCs (Plantas Alimentícias Não convencionais) com Mar

Trata-se da resignificação da cultura alimentar. A partir do resgate e estudos aplicados a identificação de plantas nativas e tradicionalmente utilizadas como alimento e medicina pelos povos ancestrais. A oficina busca acender a luz sobre possibilidades de diversificação alimentar que promove melhorias na saúde e qualidade de vida das pessoas

Horário: 16h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Fernando Lobo - percussão/vocal, Evangivaldo Santos - baixo

Horário: 18h

Onde: Rua Pagu (R. Alberto Bolliger 120)

Quanto: Gratuito

LUÍS FOLLMANN TRIO

Luís Follmann (guitarra)

Diego Porres (baixo)

Thales Figueiredo (bateria)

Horário: 18h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

GARIBADINHOS - PRÉ CARNAVAL INFANTIL DO BLOCO GARIBALDIS & SACIS

Celebrando os 20 anos do bloco pré-carnavalesco Garibaldis & Sacis, venha se fantasiar, brincar e curtir o carnaval dessa e das futuras gerações de foliões no Garibaldinhos! Criançada com instrumentos de percussão é muito bem vinda!!!

Horário: 18h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

TUYO

Formada por Machado, Lio e Lay Soares, a Tuyo funde organicidade e texturas eletrônicas com temáticas existenciais. Seu EP de estreia, “Pra Doer” (2017), apresenta o estilo contemplativo do trio. Em 2018, o álbum “Pra Curar” sedimenta sua identidade, trazendo uma proposta vocal audaciosa, letras sensíveis e beats complexos. Com uma estética que passa pelo folk e vai desde o lo-fi hip hop até o synth pop, a Tuyo cria um som potente, capaz de despertar a vulnerabilidade com leveza.

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: R$ 30 e 15

EMMANUEL BACH E GRUPO

Emmanuel Bach é guitarrista e compositor, seu trabalho autoral explora as misturas entre o Jazz contemporâneo, música brasileira e latina. No show Emmanuel Bach e Grupo serão apresentadas as músicas de seus dois álbuns, além de releituras de grandes compositores brasileiros.

Horário: 19h30

Onde: Reservatório Alto São Francisco

Quanto: Gratuito

Choro pra Cinco (BSB)

Horário: 19h30

Onde: A Caiçara (R. Claudino dos Santos 90 - Largo da Ordem)

Quanto: Entrada R$ 15, alunos pagam R$10

Julião Boêmio - cavaco, Messias Brito - cavaco

Horário: 20h

Onde: Don Max (R Tenente Max Wolf Filho, 37)

Quanto: Entrada R$ 10, alunos pagam R$5

MÚSICA ANTIGA

OBRAS DE BOCCCHERINI, RICHTER E HAYDN

Concerto dos Professores da Música Antiga e da Orquestra Clássica da Oficina

Direção Musical – Rodolfo Richter

Professores - Rodolfo Richter, David Wish e Rebeca Huber – violinos

Jennifer Morshes – violoncelo

Frank de Bruine – oboé barroco

Martin Lawrence – Trompa natural

William Carter - teorba e guitarra barroca

James Johnstone – cravo

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA CLASSE DE BANDA SINFÔNICA

Regência – Edivaldo Chiquini

Assistente – Bruno Brandalise

Programa – The Year Of The Dragon - Philip Sparke Othello

Alfred Reed - The West Symphony (Rental)

Satoshi Yagisawa - Hymn to The Infinite Sky

Horário: 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: R$ 30 e 15 + R$6 do disk ingre

Daniel Migliavacca - bandolim, Luciano Maia - acordeom

Horário: 20h

Onde: Volken Pub (R. Fernando Simas 27)

Quanto: R$ 10

PIANORQUESTRA - ESPETÁCULO “TIMELINE”

Com seu novo show intitulado “Timeline”, o PianOrquestra traz para o palco um espetáculo que transcende o tempo. Tira-nos do aqui e agora e leva-nos à uma incrível viagem pelo tempo através da música. O grupo aborda o “Tempo” de maneira lúdica, explorando um conceito do tempo fluido ao redor da força gravitacional do piano.

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

GRANDE BAILE DA OFICINA

Discotecagem – Cacai Nunes

O Forró da Vitrola, a bordo de sua Kombi 1973 Serena, chega em Curitiba para realizar um baile quente pela Oficina de Música. Muita dança, suor e remelexo nesse baile que promete sacudir todo mundo em Curitiba.

Horário: 22h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: a definir

ENCERRAMENTO DE ALUNOS DE MÚSICA ERUDITA

Recital de Percussão – Professor Fernando Rocha

Concerto de encerramento da classe dos professores de Música Contemporânea Flo Menezes e Alexandre Lunsqui

Horário: 10h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

CLARONE NO CHORO

Sérgio Albach (clarone)

Daniel Migliavacca (bandolim)

Ricardo Salmazo (pandeiro)

Lucas Mello (violão 7)

Gustavo Moro (violão7)

Horário: 11h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

QUINTETO DE SOPROS SOPRO5

Programa

Malcom Arnold – Three Shanties

Maurice Ravel – Tombeau de Couperin para Quinteto de sopros

Liduino Pitombeira – Suíte Hermética

Integrantes – Fabrício Ribeiro (flauta), Marcos Vicenssuto (oboé), Marcelo Oliveira (clarinete), Fábio Jardim (trompa), João Vitor Jr. (Fagote)

Horário: 12h

Onde: Capela da Glória

Quanto: Gratuito

KARINA SOUZA, MARCOS SOUZA E CONVIDADOS - CHICO MÁRIO EM TODO CANTO

Os irmãos Karina Souza (voz) e Marcos Souza (piano) iniciaram a parceria em 2011 cantando e tocando as músicas do pai Chico Mário compositor e violonista (irmão do sociólogo Betinho e cartunista Henfil), além de realizar um espetáculo musical “Memórias em ‘Improvisos”, com direção de Chico Pelúcio (Grupo Galpão) em sua homenagem. Já apresentaram este show no Santander Cultural (POA), no Café com Letras Savassi e Liberdade (CCBB) e Sesc Palladium em Belo Horizonte, Sesc Ipiranga em São Paulo, no Festival TUM em Florianópolis. E neste momento estão preparando o CD “Chico Mário em Todo Canto”. Este show será um pré-lançamento do CD que será lançado em 2019. As letras de Chico Mário têm como principal característica revelar em suas palavras uma poesia forte e contestadora. Com mais de 80 músicas Chico Mário foi um dos precursores da música independente no Brasil.

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15

JACKSON FRANKLIN TRIO

Jackson Franklin (guitarra), Murilo Macari (baixo) e Thales Lemos (bateria)

Horário: 13h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Daniel Migliavacca - bandolim, Lucas Melo - violão

Horário: 13h

Onde: Volken Pub (R. Fernando Simas 27)

Quanto: R$ 10

CONCERTO DE ALUNOS DA 36ª OFICINA DE MÚSICA MPB

Na ocasião, o público poderá apreciar todo o talento dos alunos, em apresentações que são resultado dos cursos da 36ª Oficina de Música.

Horário: 14h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: Gratuito

MUSICA DE CÂMARA

Programa

Alexandre Lunsqui - On form and growth

Fernando Rocha (percussão) e Elise Pittenger (violoncelo)

Harry Crowl – Música Urbana Noturna 2018

Fernando Rocha (percussão) e Elise Pittenger (violoncelo)

Joaquin Rodrigo – Pastorcito Santo e Copias del pastor Enamorado

Edelton Gloeden (violão) e Paulo Mandarino (tenor)

César Guerra-Peixe – Dueto Característico (1970)

Edelton Gloeden (violão) e Priscila Rato (violino)

Felipe Senna – Provokationen para sax alto e vibrafone

Douglas Braga (saxofone) e Fernando Rocha (vibrafone)

Horário: 15h

Onde: Oratório Bach - Bosque Alemão

Quanto: Gratuito

Oficina Verde - Aula de equilíbrio sobre bicicleta - com Fernando Rosenbaum

Para participantes de todas as idades com interesse em aprender a manejar uma bicicleta, serão encontros de 40min pré-agendados

Horário: 15h às 18h

Onde: Bicicletaria Cultural (Rua Presidente Faria, 226)

Quanto: Gratuito

GRUPO NYMPHAS 40 ANOS

O Grupo Nymphas, vocal curitibano está completando 40 anos de existência! Para comemorar o evento, lançou em dezembro no Teatro do Paiol, contando com casa cheia e um público entusiasta, o CD “Celebrar” que inclui músicas inéditas mescladas a obras de compositores nacionais e paranaenses, significativas na carreira do grupo.

Na Oficina de Música apresentarão o show com canções do novo CD e também alguns chorinhos do CD Brejeiro.

Horário: 15h30

Onde: Parque Lago Azul

Quanto: Gratuito

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA ORQUESTRA DE CORDAS DA OFICINA

Direção Musical – Enaldo Oliveira

Programa

Frank M. Rodgers - Bloosy Woosy

Folclore - A Ficclin´ Tune - Arr James Ployhar

Edmund Siennicki - Baroque Fugue e Dancing Jelly Benas

Richard Meyer – Dragonhunter,

Del Borgo - Three Dances for Strings

A G. Villoldo - El Choclo

Richard Meyer - Night Shift

Chuck Rio - Tequila - Arr. Paul Lavender

Anton Dvorak - Three Slavonic Dances - Arr. Merle Isaac

Edward Grieg - A Morte de Ase

Hermann Schroeder - Festiliche Musik

Horário: 16h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

CARONA SOLIDÁRIA

Encontro de motocicletas da Oficina de Música

Chegada e encerramento no Parque Tanguá com apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Bauru

Horário: 16h30

Onde: Capela Santa Maria (saída)

Quanto: Gratuito

Nelson Faria - guitarra, Ney Conceição - baixo, Endrigo Bettega - bateria

Horário: 18h

Onde: Drakkar Beer & Food (R. Chile 2067)

Quanto: Entrada R$ 15, alunos pagam R$10

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DO ESPAÇO VIDA E MÚSICA

Direção musical – Luzimar Primiano

Richard Strauss – Also sprach Zarathustra

Zadok the priest (Champions league)

Tico tico no fubá

Radetzky March

Hallelujah de Händel

Edvard Grieg Hall of the mountain king

Ludwig Van Beethoven 5ª Sinfonia - 1º Movimento – Allegro com brio

Horário: 18h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: Gratuito

Janine Mathias - vocal e Convidados

Horário: 18h30

Onde: Rua Pagu (R. Alberto Bolliger 120)

Quanto: Gratuito

ÓPERA CARMEM DE GEORGES BIZET

Direção Musical – Abel Rocha

Assistente de Direção Musical – Priscila Bomfim

Direção Cênica – Iacov Hillel

Classe dos professores de canto – Rosana Lamosa e Paulo Mandarino

Participação especial Programa MusicaR

Direção Programa MusicaR – Angela Deeke Sasse, Cristiane Alexandre e Guilherme Romanelli

Horário: 19h

Onde: Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha

Quanto: R$ 30 e 15 + R$6 do disk ingre

PARAÍSO PERDIDO

(BR, 2018, drama musical, 111’, 14 anos) Direção: Monique Gardenberg

Elenco: Lee Taylor, Jaloo, Júlio Andrade. Paraíso Perdido é um clube noturno gerenciado por José (Erasmo Carlos) e movimentado por apresentações musicais de seus herdeiros. O policial Odair se aproxima da família ao ser contratado para fazer a segurança do jovem talento Ímã, neto de José e alvo frequente de homofóbicos, e aos poucos o laço entre o agente e o clã de artistas românticos vai se revelando mais e mais forte - com nós surpreendentes.

Horário: 19h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

VEXATIONS - 840X Erik Satie

Uma maratona musical. Um grupo de mais de 20 pianistas tocará por 24 horas ininterruptas a obra Vexations, de Erik Satie, que será executada 840 vezes pelo Coletivo PIANOVERO, pianistas convidados e participantes indicados por professores da Oficina. Vexations (1893) é considerada a peça para piano solo mais longa da história.

Horário: 19h30

Onde: Salão de Exposição - Teatro Guaíra

Quanto: Colaboração espontânea

CURITIBA BIG BAND

Criada em 2013, a Curitiba Big Band é um grupo instrumental totalmente independente, composto por 17 músicos paranaenses e radicados no estado do Paraná, sendo: 5 saxofones, 4 trombones, 4 trompetes, piano, guitarra, baixo e bateria. Tem o intuito de difundir a música brasileira instrumental escrita para esta formação, além de divulgar as obras e arranjos dos integrantes do grupo e de compositores Brasileiros. Participou em 2015 da gravação ao vivo do DVD Guitarra Brasil Universo do guitarrista e integrante do grupo, Mario Conde (álbum que concorreu ao Grammy Latino daquele ano), e em Julho de 2018 do Lançamento do CD Orquestrando Seu Universo (também do Mario Conde, e que esta concorrendo ao Grammy Latino deste ano).

Horário: 19h30

Onde: Reservatório Alto São Francisco

Quanto: Gratuito

ENCERRAMENTO DE ALUNOS DE MÚSICA ERUDITA

CLASSES – VIOLÃO – PROFESSOR EDELTON GLOEDEN E CANTO CORAL ADULTO – PROFESSORAS MARA CAMPOS E LUCIA PASSOS

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

CONCERTO DE ENCERRAMENTO MPB - ORQUESTRAS DA OFICINA E ROSA PASSOS

Orquestra de Sopros MPB – Direção musical Roberto Sion

Orquestra de Cordas MPB – Direção musical João Egashira

Nesse concerto, as Orquestras formadas por alunos da 36ª Oficina de Música de Curitiba unem-se a Rosa Passos, uma das cantoras de maior relevância na Música Brasileira. No repertório, clássicos da MPB e composições de Rosa Passos.

Horário: 21h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: R$ 30 e 15 + R$6 disk ingress

MARCELO CIGANO QUARTETO

Marcelo Cigano (acordeon)

Glauco Sölter (baixo)

Vinícius Araújo (guitarra)

Luis Gustavo Rocha (bateria)

Horário: 21h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

BIG BELAS BAND

Direção musical – Marco Aurélio Koentopp

Horário: 22h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

Noite da Gafieira com Daniel Miranda - clarinete, Rafael Halam - saxtenor, Jona

Horário: 23h

Onde: Ornitorrinco (R. Benjamin Constant 400)

Quanto: R$ 10

Mário Conde - guitarra, Glauco Sölter - baixo e Celso Almeida - bateria

Horário: 10h

Onde: ÓPERA DE ARAME (Rua João Gava 970)

Quanto: R$10, alunos pagam 5

BIG BELAS BAND

Direção musical – Marco Aurélio Koentopp

Horário: 11h

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

ANDRÉ RIBAS TRIO

André Ribas (acordeon)

Vinícius Araújo (guitarra)

Lucas Miranda (cavaquinho)

Horário: 11h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Daniel Migliavacca - bandolim, Glauco Sölter - Baixo, Renato Martins- percussão

Horário: 12h20

Onde: ÓPERA DE ARAME (Rua João Gava 970)

Quanto: Entrada R$ 10, alunos pagam R$5

JAZZ CALIENTE

Ian Giller Branco (steel drum)

Alan Giller Branco (baixo)

Pedro Mila (bateria)

Horário: 13h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

ENCERRAMENTO DE ALUNOS (A CONFIRMAR)

Horário: 14h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Ney Conceição - baixo, Vinícius Araújo - guitarra e Leonardo dos Santos - gaita

Horário: 14h40

Onde: ÓPERA DE ARAME (Rua João Gava 970)

Quanto: Entrada R$ 10, alunos pagam R$5

VIDRO E CORTE

Com um repertório que atravessa a música setentista do Clube da Esquina, passeia pela obra de grandes compositores da MPB e deságua na canção contemporânea paranaense, Vidro e Corte é um quarteto vocal formado por Agnes Ignácio, Clara Jansson, João Pedro Schmidt e Lucas Franco que leva sempre em seu horizonte a intensidade e o prazer de cantar juntos. Em seu espetáculo de mesmo nome, o grupo tece uma narrativa sobre a canção e seu poder de atravessar as épocas, sempre prontas para expressar novas angústias, dualidades e pulsões de vida.

Horário: 15h30

Onde: Parque Passaúna

Quanto: Gratuito

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

Santiago Beis - teclado e Gabriel castro - saxofones

Horário: 16h50

Onde: ÓPERA DE ARAME (Rua João Gava 970)

Quanto: Entrada R$ 10, alunos pagam R$5

ÓPERA CARMEM DE GEORGES BIZET

Direção Musical – Abel Rocha

Assistente de Direção Musical – Priscila Bomfim

Direção Cênica – Iacov Hillel

Classe dos professores de canto – Rosana Lamosa e Paulo Mandarino

Participação especial Programa MusicaR

Direção Programa MusicaR – Angela Deeke Sasse, Cristiane Alexandre e Guilherme Romanelli

Horário: 17h

Onde: Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha

Quanto: R$ 30 e 15 + R$6 do disk ingre

Horário: 19h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA 36ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA

Regente – Abel Rocha

Assistente do regente – Natalia Laranjeira

Assistente da Orquestra Sinfônica - Carlos Domingues

Regente do coro - Mara Campos

Preparadora vocal – Lúcia Passos

Encerramento da classe de spallas – Nicolás Favero

Solistas – Daniel Crespo – Trompete

Rosana Lamosa – Soprano e Paulo Mandarino - Tenor

Programa – Johannes Brahms – Abertura Festiva Acadêmica, Rimsky Korsakov Capricho Espanhol, Geraldo Gardelini - Concerto para trompete, Carlos Gomes – Dueto da Ópera O Guarany, Francisco Mignone - Trechos da obra Maracatu de Chico Rei, Claudio Santoro – Sinfonia nº 4 Da Paz (terceiro movimento)

Horário: 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: R$ 30 e R$15 + R$6 de disk ingres

Brisk - Alonso Figueroa - teclado, Bruno Brandalise - tuba, Du Gomide - guitarra

Horário: 20h

Onde: Ornitorrinco (R. Benjamin Constant 400)

Quanto: Entrada R$ 10



