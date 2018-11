Redação Barulho Curitiba

Os curitibanos já estão em contagem regressiva para o Summer Break Festival com as bandas Noel Gallagher’s High Flying Birds e Foster the People. O festival acontecerá no dia 7 de novembro na Pedreira Paulo Leminski em Curitiba e dia 8 em São Paulo.

SAIBA TODOS DETALHES NO BARULHO CURITIBA