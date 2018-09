Começa Semana Literária Sesc e Feira do Livro Editora UFPR

Redação Bem Paraná

A 37ª Semana Literária Sesc & XVI Feira do Livro da Editora UFPR acontece de hoje a 22 de setembro na Praça Santos Andrade. Esta edição reunirá 27 editoras e livrarias, que vão oferecer descontos de até 70% em seus títulos, além de uma seleção de 100 livros que custarão apenas R$5,00. O evento ainda terá apresentações artísticas, oficinas, palestras, sessões de cinema, aulas-show sobre obras cobradas no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), entre outras atrações.

O tema “Literatura: o tempo da imaginação” busca refletir sobre iniciativas inovadoras que pensem a respeito da relação da literatura e os tempos atuais, as diferentes gerações de leitores, a nova identidade do leitor e as múltiplas possibilidades de incentivo à leitura em seus diversos suportes e dimensões.

Entre as editoras e livrarias participantes estarão a Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), Editora 34, Unesp, USP, Unicamp e UFMG. A Editora UFPR estará presente com praticamente todo o seu catálogo, que corresponde a mais de 300 títulos.

Durante esta edição, será realizado, em paralelo, o Encontro Regional Sul da ABEU com discussões sobre o mercado editorial e palestra de José Castilho Marques Neto, ex-diretor da Editora Unesp e um dos proponentes da recém-aprovada Política Nacional de Leitura e Escrita.

Lançamento de autor curitibano é destaque no primeiro dia do evento

Acontece hoje primeiro dia da 37.ª edição da Semana Literária e Feira do Livro de Curitiba, entre 16h e 16h50, na Praça Santos Andrade, o lançamento do livro “Avenida Solidão”, de Gabriel Villatore Bigardi.

Primeiro livro do autor, a obra reúne 15 contos, ensaios e poesias. A obra foi escolhida como a primeira do Espaço Cultural Jovem Guarda, da Associação da Vila Militar (AVM). Descrito por Gabriel Villatore Bigardi como “um acerto de contas com o passado”, o livro teve a maioria dos textos escrita entre 2009 e 2011, ou seja, quando o escritor tinha entre 14 e 17 anos de idade. Hoje, com 23 anos e bolsista do Mestrado em Filosofia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ele afirma que “compreender o que passamos é o primeiro passo para nos libertarmos. A filosofia, as pessoas e as artes podem ajudar-nos a encontrar este caminho, mas somente nós podemos percorrê-lo. Nisto reside o aspecto central do livro”.

O texto Elefante, selecionado para publicação no Jornal Boca do Inferno, do Departamento de Letras da UFPR em março de 2016, é um exemplo da concepção do autor sobre a relação com o passado. “Embora a questão seja a de que sempre poderemos mudar a perspectiva sobre tudo aquilo que já foi e reinventar um sentido para os fatos vividos. O passado nem sempre tem de ser um peso, o vivido nem sempre tem de ser um fardo. Resta a cada um saber se libertar”, reflete. O livro, publicado pela editora AVM, apresenta ainda ilustrações do artista plástico Hélio de Jesus. Durante o lançamento o autor estará autografando a obra.

Sobre o autor:

Gabriel Villatore Bigardi

nasceu em Curitiba (PR), em 1995. Formado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), hoje é bolsista do Mestrado em Filosofia da mesma universidade. Morou em São Paulo e em Cranbrook (Canadá). Estudou na Universidade de Rennes (França) e na Universidade de Laval (Cidade de Quebec, Canadá). Escreve desde os 13 anos de idade.

Serviço

Lançamento de Avenida Solidão, de Gabriel Villatore Bigardi, na 37.ª edição da Semana Literária e Feira do Livro

Quando: 17 de setembro (segunda-feira), entre 16h e 16h50

Onde: na Praça Santos Andrade – Centro – Curitiba/PR

Mais informações: Karin Villatore (WhatsApp 41 99963-4250 / [email protected])