Começaram as provas para mais de 43 mil candidatos do vestibular da UFPR

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As provas da primeria fase do Vestibular 2018/2019 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) começaram às 14 horas deste domingo (21). Ao todo, 43.511 candidatos se inscreveram.

A duração máxima é de 5h30. Conteúdo: 90 questões objetivas de Conhecimentos Gerais, divididas em Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano); Português (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira); Filosofia e Sociologia. Este é o primeiro concurso vestibular da UFPR que inclui questões de Sociologia e Filosofia.

O Vestibular 2018/2019 da UFPR oferece 5.421 vagas de graduação para ingresso em 2019 em 122 cursos, considerando opções de turno e habilitações. As provas serão realizadas em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo.

Datas importantes

5 de novembro – convocação dos aprovados na primeira fase para a segunda fase do vestibular

25 e 26 de novembro – provas da segunda fase (dia 25 – prova de compreensão e produção de textos; dia 26 – provas específicas e de habilidades específicas).

11 de janeiro – data provável para a divulgação do resultado final do vestibular