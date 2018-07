Começaram as vendas de ingressos da turnê do Thirty Seconds to Mars. Veja os preços do show em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Começaram nesta terça-feira (31/07), as vendas de ingressos para os shows do Thirty Seconds to Mars no Brasil ao público em geral. As vendas acontecem pela livepass.com.br, para as apresentações em São Paulo (26/09), no Espaço das Américas, e Porto Alegre (29/09), no Pepsi On Stage; e pela diskIngressos.com.br, para o show de Curitiba (30/09), no Teatro Positivo.



Após cinco anos de seu último trabalho, ‘Love, Lust, Faith and Dream’, o grupo norte-americano Thirty Seconds to Mars apresentou ao público ‘America’, seu quinto disco de estúdio, em abril deste ano. Mesmo antes de seu lançamento oficial, o álbum figurou no topo das paradas com o single ‘Walk On Water’, que ficou durante cinco semanas em primeiro lugar do Billboard’s Rock Airplay Chart e por quatro semanas em primeiro lugar no Mediabase Alternative Chart. ‘America’ ainda estreou em segundo lugar na lista do Billboard 200, um marco na carreira do grupo.



Junto ao lançamento, a banda também confirmou uma extensa agenda de shows para divulgar o novo trabalho. A ‘The Monolith Tour’ teve início em março pela Europa e segue para a América do Norte antes de desembarcar por aqui. Os shows no Brasil acontecem nos dias 26 de setembro, no Espaço das Américas (São Paulo); 29 de setembro, no Pepsi on Stage (Porto Alegre) e em 30 de setembro, no Teatro Positivo (Curitiba).

Curitiba/Ingressos

Data: 30 de setembro de 2018 (domingo)

Local: Teatro Positivo

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos em: DiskIngressos.com.br

Pré-venda fã clube: a partir do dia 30 de julho, às 10h, até 31 de julho, às 09h59.

Venda público geral: a partir do dia 31 de julho, às 10h.



PREÇOS:



MEIA-ENTRADA

