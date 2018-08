Começou a maior feira de imóveis do Paraná

Da Redação Bem Paraná

Aconteceu no final da tarde de ontem a abertura da 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018, que neste ano acontece no Centro de Eventos da Fiep (Av. Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico). A Feira traz mais de 30 mil imóveis para negócios e segue até o domingo. Milhares de pessoas costumam visitar a feira.

O pavilhão onde acontece a feira também tem uma praça pública, um auditório aberto com palco e uma arquibancada. Ainda na 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018, há uma área gastronômica, em referência às tradicionais feiras livres de Curitiba, e um espaço chamado de co-selling, que remete aos coworkings: um ambiente compartilhado e colaborativo, para que os expositores possam apresentar a sua empresa e/ou os seus produtos e serviços, além de uma programação de palestras com personalidades do mercado imobiliário e atrações artísticas