Comediante Fábio Rabin grava DVD em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

O comediante Fábio Rabin retorna à Curitiba para a gravação do DVD de “Tô Viajando”, em única apresentação no Teatro Positivo, no dia 11 de novembro. O show, que tem lotado casas de espetáculos e teatros de todo o país desde a sua estreia, em 2017, ganhou o prêmio de Melhor Show de Stand Up Comedy 2018 no Risadaria, maior premiação de humor da América Latina.

Com foco nas experiências que o Stand Up Comedy proporcionou na carreira de Rabin em 10 anos de viagens dentro e fora do Brasil, “Tô Viajando” também diz respeito às observações cotidianas de fatos que a olho nu poderiam parecer mundanos, mas na cabeça do comediante se tornam “uma viagem”. Este é o terceiro DVD de Fábio Rabin, que já lançou “Sem Noção” e também “Queimando o Filme”, disponibilizado no Youtube.

Segundo Rabin, a escolha por Curitiba para a gravação deste DVD, se deve ao fato de a cidade ser o berço do Stand Up Comedy no Brasil. “Mas não só por isso! Curitiba é animal, amo fazer shows nesta cidade maravilhosa, que tem um público muito participativo e divertido”, acrescenta.

Fábio Rabin iniciou sua carreira como VJ na MTV Brasil, depois começou sua fase como humorista no Pânico na TV, Pânico na Rádio Jovem Pan e agora faz vídeos de humor para o Youtube e redes sociais, além de shows de stand up por todo o país e também no exterior. É considerado um dos melhores humoristas da atualidade, com um humor refinado que deixa sua agenda de shows lotada.

O show “Tô Viajando” será no grande auditório do Teatro Positivo, no dia 11 de novembro, com início às 19h. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site do Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br)

SERVIÇO:

Dia: domingo, 11 de novembro

Horários: 19h

Local: Teatro Positivo - Grande Auditório - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300

Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/evento/8995/11-11-2018/pr/curitiba/stand-up-fabio-rabin-to-viajando