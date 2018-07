Comemoração francesa com sotaque curitibano na final da Copa

Rodolfo Luis Kowalski

Enquanto a maioria dos fãs curitibanos torciam pela Croácia na final da Copa do Mundo (num embate entre Davi e Golias, a opção majoritária costuma ser a torcida pelo supostamente mais fraco), um torcedor sofria na torcida pelos azuis. João Guimarães, 44, passou a maior parte de sua vida no Brasil, mas nasceu na França, de onde saiu aos dois anos de idade para voltar ao Brasil com seus pais, que estudavam no país europeu.

Na Copa do Mundo, conta João, a torcida foi desde o início pelo Brasil. Assim que a Canarinho se despediu do torneio, porém, aproveitou para endossar a torcida pela pátria-mãe. Hoje, acompanhou a partida ao lado dos filhos, em casa.

“Eu vibrei muito hoje. Estava com meus dois filhos. Fiquei muito feliz”, conta João, que teve de sair correndo para o aeroporto após o jogo ele tinha viagem marcada para Belém (com escala em São Paulo) pouco após o apito final em Moscou.

“Consegui ainda ver a França pegar a taça. Estava saindo de casa para essa viagem, quase perdi o avião, mas no fim deu tudo certo”, diz ele, exaltando ainda a força da seleção francesa. “Jogou bem a Copa inteira. Contra todos os adversários foi superior, controlou a partida. Contra a Argentina teve algum susto, mas conseguiu se superar. É um time que será difícil de superar daqui a quatro anos”.

Bares

O último jogo da Copa da Rússia foi de movimento em bares e restaurantes. Aproveitando o horário (12 horas) muitas casas fizeram promoções e atrairam a clientela. O movimento continuou pela tarde, antecipando a “noitada” ou esticando o domingo. Depois do jogo e do título francês, muita gente na rua, mas sem comemorar o título dos bleus.