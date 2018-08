Comemorando 27 anos de independência da Ucrânia, grupo curitibano lança CD

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Há 27 anos, a Ucrânia tornou-se independente. Os séculos de conflitos que abalaram o país deixaram duras marcas na memória do povo, incluindo os imigrantes que se refugiaram no Brasil no final do século XIX.

Com o objetivo de homenagear a história e a luta desses antepassados, o Grupo Folclórico Ucraniano Poltava produziu um CD de canções populares ucranianas que será lançado no dia 24 de agosto, no Canal da Música, em Curitiba. Na ocasião, o espetáculo trará apresentações de canto, música e dança em comemoração à Independência da Ucrânia.

Cinquenta e sete integrantes do Coral e da Orquestra do Grupo Poltava participaram da concepção do CD (Українські народні пісні), após dois anos de intensos ensaios e gravações. “Conquistamos nosso objetivo com muita determinação, já que todos são voluntários. E não precisa ser descendente para fazer parte desse ambiente: qualquer pessoa pode entrar para a nossa família e conhecer a cultura ucraniana”, comenta a presidente da instituição, Simone Gondro.

Regente do projeto, o maestro Igor Kovaliuk criou os arranjos orquestrais com base nas partituras vocais de diferentes compositores e arranjadores ucranianos. “Encontramos registros de músicos que fizeram história no grupo, como Pedro Kutchma, por exemplo. Recuperá-los é preservar a história trazida por nossos antepassados”, acredita Kovaliuk.

Canto e música

A Orquestra Poltava possui instrumentos de sopro (clarinete, flauta, saxofone, trombone, trompa, trompetes e tuba), percussão (bateria), tecla (acordeon) e cordas (contrabaixo, viola, violinos e violoncelo) – com destaque à bandura e ao tsymbaly, instrumentos típicos ucranianos que deram charme e vivacidade às composições, retomando o teor folclórico e tradicional das canções.

As canções requisitaram preparo especial dos coralistas. Além das aulas de técnica vocal, ministradas por Mariana Dec, foram necessárias oficinas para articulação e pronúncia corretas das palavras em ucraniano. “Muitos de nós crescemos ouvindo ‘ucraíno’ em casa, mas a versão dialetal, trazida por nossos avós e alterada com as influências do português. Conhecer o significado e a estrutura das palavras nos permite conhecer o idioma em si. É enriquecedor” explica a diretora do departamento, Ilda Sydorak Popadiuk.

As expressões culturais são a melhor maneira dos povos manterem suas tradições e contarem sua história. “A Ucrânia ainda passa por momentos de fragilidade política. Com este projeto, estamos escrevendo nossa história e nos posicionando contra a intolerância e a xenofobia. No grupo folclórico, todos somos irmãos por um mesmo propósito: o amor à etnia” afirma Simone.

O Grupo Folclórico Ucraniano Poltava

Criado em 1981, o Grupo Folclórico Ucraniano Poltava promove atividades socioeducativas e culturais em suas dependências, no bairro Água Verde, em Curitiba. Com o objetivo de difundir a cultura e receber a todos os interessados em seus departamentos de artesanato, canto, dança e música, são mais de 320 componentes ativos envolvidos em ações de aprendizado e preservação das tradições ucranianas.

Serviço

Grupo Poltava no Canal da Música – Comemoração da Independência da Ucrânia e lançamento do CD de “Canções Populares Ucranianas” (Українські народні пісні)

Data: Sexta-feira, 24 de agosto de 2018, às 20h30

Local: Canal da Música – Rua Júlio Perneta, 695, Mercês, Curitiba - PR

Ingressos: R$40 inteira e R$20 (com componentes do Grupo Poltava)

Vendas: Grupo Poltava - Rua Pará, 1035, Água Verde

CD: vendas a R$20 no evento

Compartilhe seus registros nas redes sociais com a marca #UcranianosEmCuritiba