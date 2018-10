Comemorando aniversário de namoro, Mariano e Carla Prata se declaram nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Mariano e a ex-bailarina do Faustão, Carla Prata, comemoram quatro meses de namoro e festejaram a data com elogios entre o casal nas redes sociais.

Mariano, que faz dupla com Munhoz, divulgou fotos com a namorada e publicou um coração na legenda.

Já Carla publicou homenagens ao amado. "Desejo muito mais dias assim. Parece que foi ontem, mas já tem 4 meses que você mudou a minha vida", escreveu a ex-bailarina.

Mariano teve um relacionamento de dois anos com Dany Bananinha, assistente de palco do "Caldeirão do Huck", que terminou 2015. Já Carla Prata estava sem assumir um relacionamento desde o fim do namoro com o empresário Vinicius Pinheiro de Oliveira no ano passado.