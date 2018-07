Comer e rir faz bem a outrem 

Neste sábado acontece a tradicional Risoada. Feijoada com show de humor, em prol do Hospital Pequeno Príncipe. Em sua décima primeira edição, o evento ainda conta com a colaboração da equipe do Centro Europeu no preparo da iguaria. Os humoristas deste ano serão: Hallorino Junior, Fábio Silvestre, Helio Barbosa e eu. Ainda restam alguns ingressos. Participem! As crianças agradecem!

Surpresa musical das boas!

Bebendo com amigos, no Street 444, escuto uma deliciosa voz feminina cantando. Intrigou-me. Muda a música e muda o tom. Percebo que agora é um homem no vocal. Curioso que sou, fui ver de perto. De fato, era um casal. Vozes afinadíssimas e muito boas. Repertório impecável. Anotem o nome: Duo Maria Loka.

Pergunta que não ousa calar

É impressão minha, ou o marido da Cida está tentando de todas maneiras estragar as alianças políticas de sua esposa?

