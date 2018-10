Comércio eletrônico tem alta de 12,1% desde o começo do ano

Da Redação Bem Paraná

No Brasil, as vendas por meio eletrônico representaram R$ 23 bilhões no primeiro semestre de 2018, uma alta de 12,1% ante os R$ 21 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Os dados são da 38ª edição do estudo Webshoppers, produzido pela Ebit Nielsen – empresa especializada em dados do comércio eletrônico. A professora de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter, Maria Carolina Avis, explica que esse resultado se deve a diversos fatores: preços mais baixos, prazos de entrega cada vez mais curtos, maior variedade de produtos do que nas lojas físicas e facilidade na logística reversa.