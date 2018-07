Comércio online agrada mais no Brasil que nos EUA

Da redação

Por meio de estudos levantados pela UPS, empresa global de logística, o nível de satisfação dos usuários de e-commerces, no Brasil, chega a 88% em comparação a outras regiões como os Estados Unidos, que têm uma porcentagem de 85%, Europa 81%, Canadá 77% e Ásia 57%

A pesquisa mostra que os consumidores online brasileiros estão contentes com as compras realizados via internet por meio de laptops e desktops, buscando cada vez menos as lojas físicas.

Segundo a UPS, o relatório foi dirigido pela ComStore que tem como objetivo calcular os costumes do consumidor desde o início da compra até o pós-entrega, em seis regiões diferentes. Mais de 18 mil pessoas que realizaram compras online nos últimos três meses foram entrevistadas.

Varejo estrangeiro

O levantamento aponta que 81% dos usuários brasileiros afirmam ter realizado compras online internacionais. Entre os países estrangeiros, a preferência tem sido a China, com 63%. E 60% dos consumidores entrevistados no Brasil confirmam preços mais baixos, razão pela busca das compras internacionais.

O setor de compras via internet do Brasil está sempre disponibilizando mundialmente situações de compras favoráveis para todos os varejistas online.

De acordo com a diretora de marketing da UPS do Brasil, a previsão de taxa de crescimento no setor de comércio eletrônico é de 12%, com estimativa de venda em torno de R$53,5 bilhões.

Entrega customizada

Segundo o estudo levantado, os brasileiros têm preferência por entregas em endereços alternativos, o que aumentou em 26% no ano de 2015 e em 55% em 2018.

Outra preferência dos consumidores brasileiros é o envio para loja, em que 44% afirmam ter feito uso dessa alternativa, pelo menos uma única vez no ano anterior e 67% respondem estar em planejamento para utilizá-lo mais vezes no próximo ano.

Já os que fazem uso da entrega no mesmo dia, 42% responderam que realizam suas compras por meio digital com mais frequência por conta da responsabilidade de entrega para o mesmo dia. Enquanto 68% dos consumidores virtuais no país desistiram de comprar devido à demora no prazo de entrega, comparando a outras regiões

O uso dos smartphones para realizar compras online

O uso do smartphone é outra preferência dos consumidores brasileiros, pois os dados apontam que 90% entre eles fazem uso desses aparelhos para realizar suas compras, ocupando o segundo lugar, ficando atrás do México com 92%, 59% de proprietários de celulares fizeram mais uso desses veículos para comprarem, o que representa um crescimento de 40% comparado ao ano de 2015.