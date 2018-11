Comic Con Experience 2018 terá cartões de crédito com ilustração de super-heróis da DC

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira linha de cartões de crédito do mundo com artes oficiais dos heróis da DC começa a ser vendida a partir da próxima quinta-feira (25), através do aplicativo da empresa fintech Trigg. A novidade, exclusiva do Brasil, será o meio oficial de pagamento dentro da Comic Con Experience 2018, que acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro no São Paulo Expo.

Inspirado no evento de cultura pop e geek do mundo, serão três opções de cartões: Batman, Mulher Maravilha e Superman. "São três dos super-heróis mais antigos e mais importantes. Tínhamos que começar com esses três", diz Erico Borgo, sócio da Omelete.

As ilustrações são do artista hiper-realista Alex Ross. Além das três novas opções, outros dois cartões com as cores oficiais (verde e grafite) da Trigg também estarão disponíveis.

A iniciativa é uma parceria da empresa de cartão de crédito Trigg com a DC, da Warner Bros Consumer Products, e a Omelete & Co, com as quais já faz parcerias há dois anos. Aqueles que já são clientes da Trigg poderão fazer a troca de seu cartão ou solicitar o cartão dos super-heróis como um espelho daquele que já tem.

"Para gerar uma experiência muito mais emocional entre o público, pensamos em trazer os heróis da DC", diz Otávio Juliano, CCO (chief compliance officer) da empresa Omelete. "Vamos nos apropriar dessas histórias [de super-heróis] e conectar o produto, o cartão, com esse universo fantástico."

De acordo com Juliano, cerca de cem milhões de brasileiros foram ao cinema, no ano passado, para assistir a filmes da cultura geek. "No Brasil, há 70 milhões de gamers. Temos o 4° maior mercado do mundo em número de jogadores."

Com o cartão, os clientes Trigg ainda terão 20% de desconto na compra de fotos e autógrafos com os artistas, e nos produtos da CCXP Store Oficial, da Chiaroscuro na CCXP, da loja online oficial do Harry Potter, da Superman Store, na Omelete Store e no Omelete Box -tanto online quanto offline- até novembro de 2019.

O próximo cartão terá ilustração do personagem Aquaman e será lançado dentro dos próximos dois meses, antes do filme oficial. Outros super-heróis já têm as artes definidas, mas ainda sem data de lançamento.

"Vamos falar muito de DC no próximo ano. 2020 e 2021 serão anos de muitos filmes e ainda vamos lançar muitas surpresas", diz Marcos Mello, gerente-geral da divisão de produtos da Warner.