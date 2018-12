Comic Con reúne de artistas internacionais a aulas de HQ's com experts

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta quinta-feira (6) o festival de cultura pop Comic Con Experience 2018, em São Paulo. O evento reúne até domingo (9) grandes estúdios e franquias como Disney, Warner, Netflix e FOX para divulgar novidades, trailers especiais, experiências, produtos exclusivos e principalmente, artistas do mundo Geek no São Paulo Expo.

Neste ano, os visitantes da CCXP-18 poderão ver atores como Michael B. Jordam (de "Creed" e "Pantera Negra"), Sophie Turner ("X-Men: Fênix Negra" e "Game of Thrones"), Maisie Williams ("Game of Thrones"), Sandra Bullock e os atores mirins de "Stranger Things", Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Sadie Sink.

Também estarão por lá Brie Larson ("Capitã Marvel"), Zachary Levi ("Shazam"), Gerard Way ( ex-vocalista da banda My Chemical Romance, que estreia na Netflix) e Chris Columbus (diretor de "Esqueceram de Mim" e "Harry Potter e a Pedra Filosofal"), que fará a abertura do evento, além de falar sobre sua carreira e planos futuros.

Completam a lista Tom Welling (da série "Smallville", comemorando os 80 anos do Superman) e os atores Walter Jones, Jason Faunt, Erin Cahill, Ciara Hanna e Yoshi Sudarso, que celebram os 25 anos da série "Power Rangers".

Além do contato com os artistas, os visitantes que estiverem no evento terão a chance de assistir a alguns dos filmes mais aguardados do ano, cerca de uma semana antes de eles chegarem aos cinemas. São eles "WiFi Ralph", "Creed 2" e "Aquaman".

Ilustradores, roteiristas, coloristas e artistas gráficos renomados também marcam presença, distribuindo autógrafos, conversando com os fãs e até comercializando seus trabalhos. Stan Lee, o quadrinista da Marvel que morreu em novembro deste ano, ganha homenagem em painel no domingo, com outros companheiros de profissão.

QUADRINHOS

Quem deseja ingressar ou já está no mercado dos quadrinhos poderá conhecer oito profissionais de destaque da área no auditório Prime, durante toda a programação. Bruno Honda, designer chefe da Maurício de Sousa Produções, fala na quinta, às 14h, sobre construção de carreira e marca. Em seguida, o quadrinista e ilustrador Felipe Massafera, que tem trabalhos para DC Comics, fala sobre pintura.

Na sexta (7) é a vez do escritor da Marvel Comics, David Michelinie, falar sobre técnicas de criação e roteiro, seguido de Tom Grummett, um dos responsáveis pela saga da morte e retorno de Superman. O quadrinista John Romita Jr. e o artista e escritor no Guia Oficial do Universo Marvel, Joe Rubinstein, palestram sobre arte no sábado (8).

No domingo é a vez de Lee Weeks, que escreveu e desenhou diversas capas para DC e Marvel, falar sobre criação de capas de impacto. Peter Milligan (artista da DC em Homem-Animal e Batman) fecha a programação abordando a produção de roteiro.

O auditório, que recebe até 200 pessoas para as conversas, tem entrada gratuita mas está sujeito à lotação do espaço.

ESPAÇO DE TROCAS

Longe dos artistas internacionais da CCXP-18, também existe o Creators Stage, um espaço para compartilhamento de conteúdo livre. É lá que acontece, por exemplo, os shows (neste ano, se apresentam as bandas Leela, Zimbra, Far from Alaska e Supercombo) e os desfiles de Cosplay, onde amadores e profissionais caminham pelas passarelas vestidos como personagens, tentando impressionar os jurados.

O Creators Stage funciona nos quatro dias de evento e é comandado pelo youtuber Dora Figueiredo e pelo apresentador Eric Krominski. Também passam pelo local artistas internacionais, como os produtores de "Miraculous - As Aventuras de Ladybug", Jeremy Zag e Aton Soumache.

Eles participam do Painel Miraculoso na quinta, entre 19h e 20h, para falar sobre as curiosidades do programa infantil exibido pelo Gloob.

PAGAMENTO ESPECIAL

O meio oficial de pagamento dentro da CCXP-18 será por meio de cartões de crédito com artes oficiais dos heróis da DC. Serão três opções de cartões: Batman, Mulher Maravilha e Superman.

"São três dos super-heróis mais antigos e mais importantes. Tínhamos que começar com esses três", diz Erico Borgo, sócio da Omelete. Outros dois cartões com as cores oficiais (verde e grafite) da Trigg também estarão disponíveis, e outros heróis, como Flash e Aquaman, ganharão suas próprias versões de cartão em breve.

A iniciativa é uma parceria da empresa de cartão de crédito Trigg com a DC, da Warner Bros Consumer Products, e a Omelete & Co. Aqueles que já são clientes da Trigg poderão fazer a troca de seu cartão ou solicitar o cartão dos super-heróis como um espelho daquele que já têm.

Com o cartão, os clientes Trigg ainda terão 20% de desconto na compra de fotos e autógrafos com os artistas, e nos produtos da CCXP Store Oficial, da Chiaroscuro na CCXP, da loja online oficial de Harry Potter, da Superman Store, na Omelete Store e no Omelete Box -tanto online quanto offline- até novembro de 2019.

COMIC CON 2018

Quando: De qui. (6) a dom. (9), das 12 àss 21

Onde: São Paulo Expo (Rod. dos Imigrantes, km 1,5, Vila Guarani)

Preço: R$ 219,98 a R$ 379,98 (Doando livro: R$ 109,99 a R$ 189,99)

Classificação: 13 anos