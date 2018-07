Comida di Buteco  2018 ! 

Um dos concursos mais gostosos e esperados do ano, o Comida di Buteco já está acontecendo em Curitiba e vai até o dia 6 de maio. São 20 butecos (com u mesmo,que nem o concurso) que prepararam petiscos incríveis e exclusivos para a competição. Essas delícias, depois de provadas, são avaliadas por jurados e clientes, que recebem uma cédula para a votação. Os melhores petiscos de 2018 de Curitiba, serão revelados no dia 6 de junho, numa festa - que rufem os tambores!

O Confira os bares participantes dessa edição e seus petiscos maravilhosos!

A Casa da Esquina– Caravelas Portuguesas- RS25,90

Alchemia- Cremosinho Alchemista RS 25,90

Armazém do Espetinho- Do Boi ao Porco R$ 25,90

Baba Salim– Mini Joelho de Camelo: R$ 24,00

Bar dos Passarinhos– Pastel de Camarão R$ 15,00.

Bar do Edmundo– Espetinho Crocobeach: R$25,90.

Bar do Giraldi- Caldo de Piranha R$ 18,00.

Boa Viajem- Torresmo de Verdade R$ 19,50

Cabana Bar & Petiscaria- Kafta de Frango R$25,90

Casa do Jão- Jão Divino R$ 21,90

Casa Velha– O Acarajé de Falafel R$ 16,90

Dom Rodrigo– Sole D´Italia R$ 25,90

Jacobina– Camarão Folgado R$ 25,90

Paraguassu– Mini Espetos R$ 24,90

PickNick Bar– Panelinha Italiana R$ 20,90

Schnap– Bomdepetiscar R$ 25,90

Tatu Bar– Big Cheff do Tatu Preço: R$ 22,90

Tertúlia Bar- Parabéns Pra Você R$ 22,00

Vallentina– Contra: Tiras de contrafil R$ 24,00

Zezito’s– NBO – Novo Bafo de Onça R$ 19,90